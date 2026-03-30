Día Internacional de Cero Desechos, un llamado a cada persona a reducir el impacto ambiental

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Cada 30 de marzo se conmemora el Día Internacional de Cero Desechos, una efeméride proclamada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2022 mediante la resolución A/RES/77/161. Esta jornada, que comenzó a celebrarse en 2023, busca generar conciencia sobre la urgente necesidad de reducir la generación de residuos y promover modelos de producción y consumo más sostenibles en todo el mundo.

La iniciativa surge en un contexto de creciente preocupación ambiental. Según estimaciones internacionales, cada año se desperdician cerca de 931 millones de toneladas de alimentos, mientras que millones de toneladas de plástico terminan en los ecosistemas acuáticos, afectando gravemente la biodiversidad y el equilibrio del planeta.

El lema 2026: los residuos comienzan en el plato

Para este 2026, el lema elegido es “El residuo cero empieza en tu plato” (“Zero Waste Starts on Your Plate”). La consigna pone el foco en el desperdicio de alimentos como uno de los principales desafíos ambientales actuales, con impacto directo en la seguridad alimentaria, el cambio climático y el uso de recursos naturales.

Objetivos de la jornada

El Día Internacional de Cero Desechos tiene como principales metas:

Promover prácticas de consumo y producción sostenibles.

Fomentar la transición hacia una economía circular.

Generar conciencia sobre la importancia de reducir, reutilizar y reciclar residuos.

Este enfoque apunta a evitar que los desechos terminen en vertederos, incineradoras o en los océanos, impulsando soluciones que permitan alargar la vida útil de los productos y minimizar el impacto ambiental.

La economía circular como alternativa

Uno de los conceptos clave en esta jornada es la economía circular, un modelo que propone reutilizar, reparar, renovar y reciclar materiales durante el mayor tiempo posible. A diferencia del modelo lineal tradicional, este sistema permite reducir significativamente los residuos, disminuir el consumo de recursos y bajar las emisiones de gases de efecto invernadero.

¿Qué podemos hacer como ciudadanos?

Desde acciones cotidianas hasta cambios de hábitos más profundos, todas las personas pueden contribuir a reducir los residuos:

Utilizar botellas y bolsas reutilizables.

Evitar productos con exceso de empaques.

Compostar residuos orgánicos.

Comprar a granel o en mercados locales.

Reducir el uso de plásticos de un solo uso.

Actividades y concientización

En todo el mundo, esta fecha se celebra con talleres, seminarios, campañas educativas y actividades comunitarias orientadas a mejorar la gestión de residuos y fomentar una cultura ambiental responsable.

En este contexto, a nivel local, la comunidad también comienza a involucrarse en el cuidado del entorno. En ese marco, Nueve de Julio lleva adelante la campaña de limpieza de barrios con la consigna “Yo Amo Mi Barrio”, promoviendo la participación vecinal y el compromiso con un ambiente más limpio y saludable.