Domingo de Ramos: la celebración que abre una semana central para millones de millones de fieles

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El Domingo de Ramos es una de las celebraciones más significativas del cristianismo, ya que marca el inicio de la Semana Santa, el período en el que se conmemoran los últimos días de Jesucristo antes de su crucifixión y resurrección.

Se celebra el domingo previo al Viernes Santo y al Domingo de Pascua, y también señala el cierre de la Cuaresma.

La fecha evoca un episodio central de la tradición cristiana: la entrada de Jesús en Jerusalén, donde fue recibido por una multitud que lo aclamó con ramas de palma y mantos extendidos en el camino, tal como relatan los Evangelios.

Este acontecimiento simboliza tanto el reconocimiento popular de su figura como el anticipo del desenlace de su historia: su muerte en la Cruz.

El origen bíblico del Domingo de Ramos

De acuerdo con el Nuevo Testamento, Jesús ingresó a Jerusalén montado en un burro, un gesto cargado de simbolismo que representa humildad y paz. A su paso, la multitud agitaba ramas de palma, un elemento que en la antigüedad estaba asociado a la victoria, el honor y el reconocimiento.

Este momento es interpretado como una proclamación pública de su mensaje espiritual, pero también como el inicio de los acontecimientos que culminarán en su detención, juicio y crucifixión.

Por eso, el Domingo de Ramos tiene un significado dual dentro de la liturgia cristiana: combina la celebración de una entrada triunfal con el comienzo de un período de profunda reflexión.

Cómo se celebra en Argentina y el mundo

Las celebraciones del Domingo de Ramos incluyen rituales religiosos que se replican en iglesias de todo el mundo, con particularidades según cada región.

Entre las principales prácticas se destacan:

Bendición de ramos: los fieles llevan hojas de palma, olivo u otras plantas que son bendecidas durante la misa.

los fieles llevan hojas de palma, olivo u otras plantas que son bendecidas durante la misa. Procesiones: en muchas ciudades se realizan caminatas simbólicas que recrean la llegada de Jesús a Jerusalén.

en muchas ciudades se realizan caminatas simbólicas que recrean la llegada de Jesús a Jerusalén. Lectura de la Pasión: durante la liturgia se leen los textos que narran los últimos días de Cristo.

En el Vaticano, la celebración es encabezada por el Papa en la Plaza de San Pedro, donde se congregan miles de personas.

En América Latina, incluida Argentina, la fecha también tiene una fuerte presencia en parroquias y comunidades, donde los fieles participan activamente de las ceremonias.

En Nueve de Julio, la celebración central a cargo del Obispo de Santo Domingo, Monseñor Ariel Torrado Mosconi, será en la plaza Belgrano donde entregan y bendicen los Ramos antes de la procesión a la catedral para la Misa. Si el clima -con pronóstico de precipitaciones para este domiengo- no acompaña todo se hará en el tempo.

De este modo, el Domingo de Ramos no solo inaugura la Semana Santa, sino que también invita a los creyentes a prepararse espiritualmente para los días más importantes del calendario cristiano.