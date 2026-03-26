El Automoto Club Nuevejuliense pone en marcha la temporada 2026 del Turismo Promocional

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El Automoto Club Nuevejuliense dará inicio este fin de semana a la temporada 2026 del Turismo Promocional Centro Oeste Bonaerense en el Autódromo Ciudad de 9 de Julio, marcando el comienzo de un campeonato que se perfila como uno de los más competitivos y convocantes de los últimos años.

La actividad se desarrollará entre el sábado 28 y el domingo 29 de marzo, con una importante presencia de pilotos. La categoría llega con un parque renovado que combina la incorporación de nuevos debutantes junto al regreso de corredores experimentados, lo que eleva el nivel en sus tres divisionales y genera grandes expectativas tanto en protagonistas como en el público.

Desde la organización anticipan una temporada “muy atractiva”, en la que cada fecha ofrecerá espectáculos de alto nivel, consolidando al Turismo Promocional como una de las categorías más tradicionales y competitivas de la región.

Cronograma de actividades

El sábado comenzará la actividad con la apertura del autódromo a las 10:00, mientras que la venta de cubiertas se habilitará desde las 11:00. Las inscripciones se abrirán a las 13:30 y, a partir de las 13:45, se llevarán adelante las pruebas libres cronometradas (no obligatorias), que se extenderán hasta las 17:00.

El domingo concentrará la mayor parte de la acción. Desde las 7:30 se retomarán las inscripciones junto con la entrega de sensores, y a las 8:00 iniciará la verificación técnica. Las pruebas libres oficiales para las tres clases comenzarán a las 9:15.

Luego, a las 10:15, se realizará la reunión obligatoria de pilotos, y desde las 10:50 se disputarán las tandas de clasificación, con una única salida a pista por cada divisional.

Las series clasificatorias se correrán desde las 12:45, mientras que las finales comenzarán a partir de las 14:30. El orden de largada será con la Clase 3 en primer término, seguida por la Clase 2 y, finalmente, la Clase 1. Cada competencia culminará con su respectiva ceremonia de premiación.

Un arranque imperdible

El inicio del campeonato 2026 no solo marcará el regreso de la actividad oficial al trazado nuevejuliense, sino que también se presenta como una excelente propuesta para los fanáticos del automovilismo zonal y el público en general. Con un parque competitivo, figuras reconocidas y nuevas promesas, el espectáculo está garantizado en un fin de semana que dará inicio a un nuevo capítulo en la historia del Turismo Promocional.