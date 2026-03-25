Día Mundial del Niño por Nacer: una jornada para celebrar la vida desde la concepción

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El Día Mundial del Niño por Nacer se celebra cada 25 de marzo en diversos países del mundo, con el objetivo de reconocer al embrión como individuo desde el momento de su concepción y defender su derecho a la vida.

La fecha coincide con el Día de la Anunciación a la Virgen María, simbolizando los nueve meses que transcurren hasta la Navidad, el nacimiento del Niño Jesús.

El origen de esta efeméride se debe a la iniciativa de la organización Provida, una asociación sin fines de lucro que promueve la defensa de los derechos del niño desde su concepción.

La jornada busca visibilizar la mortalidad infantil provocada por el aborto, considerada la principal causa de muerte de los niños por nacer en el mundo.

Los datos sobre abortos que se muestran en el contador de Worldometer se basan en las últimas estimaciones sobre abortos a nivel mundial publicadas por diversas fuentes, incluida la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Según la OMS, cada año se producen en el mundo alrededor de 73 millones de abortos inducidos. Esto corresponde a aproximadamente 200 000 abortos al día.

Cada país celebra esta jornada de manera particular, con eventos y actividades que fomentan la conciencia sobre la importancia de la vida humana desde la concepción.

Las actividades organizadas por Provida incluyen charlas, campañas de concienciación y eventos públicos orientados a reforzar el respeto por la vida desde la concepción hasta todas sus etapas.