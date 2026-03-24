A 50 años del Golpe de Estado de 1976: memoria, verdad y justicia para fortalecer la democracia

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Cada 24 de marzo, la Argentina recuerda a las víctimas de la última dictadura militar en el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. La fecha invita a la reflexión colectiva sobre uno de los períodos más oscuros de la historia reciente y promueve el compromiso con la defensa de los derechos humanos.

El 24 de marzo de 1976, un golpe de Estado llevado adelante por las Fuerzas Armadas derrocó a un gobierno constitucional e instauró un régimen dictatorial que se extendió hasta 1983. Contó con el apoyo de dirigentes de partidos políticos y referentes de instituciones de cada comunidad.

Durante ese período se disolvió el Congreso, se prohibió la actividad política y sindical, se restringió la libertad de expresión y se suspendieron las garantías constitucionales.

El accionar del Estado se caracterizó por la implementación de un sistema de terrorismo de Estado que dejó miles de personas desaparecidas, detenidas ilegalmente y perseguidas.

La fecha no solo busca mantener viva la memoria de las víctimas, sino también generar espacios de análisis y aprendizaje en las escuelas y en la sociedad en su conjunto. En este sentido, el sistema educativo cumple un rol clave al abordar estos contenidos desde una perspectiva que vincula el pasado con la construcción de una ciudadanía democrática en el presente.

En el marco de esta conmemoración, también se realizarán actos oficiales en las gobernaciones y comunas de todo el país. En Nueve de Julio, el acto cetral a la hora 10, encabezado por la Intendente María José Gentile en plaza Italia.

Sobre lo ocurrido hace medio siglo, herramientas como líneas de tiempo interactivas permiten comprender cómo la sociedad argentina fue construyendo, a lo largo de los años, un proceso de memoria, verdad y justicia. Estas iniciativas buscan fortalecer el pensamiento crítico de los estudiantes y promover valores fundamentales para la vida democrática.

A cinco décadas de la recuperación democrática, el 24 de marzo continúa siendo una fecha relevante para reafirmar el compromiso colectivo con la verdad, la justicia y la defensa irrestricta de los derechos humanos, pilares esenciales para consolidar una sociedad más justa e igualitaria.