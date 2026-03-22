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Torneo A

Atlético Naón ganó de visitante y alcanzó la cima junto a San Martín

Fue al jugarse la decimoctava fecha con tres empates y solo una victoria que mantienen la tabla abierta y la lucha por la Fase II más intensa que nunca

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Este domingo se disputó la decimoctava fecha de la Fase I del Torneo “A” de la Liga Nuevejuliense del Campeonato 2025/2026. La lluvia obligó a suspender los dos partidos programados para este sábado, que se reprogramaron para el martes 24, pero el resto de los encuentros se jugaron con una jornada cargada de tensión, clásicos y luchas directas por la clasificación.

Quedan para completar la fecha Atlético Patricios y San Martín; y Libertad con French.

Atlético Naón 2 – La Niña 1
Atlético Naón se llevó un valioso triunfo como visitante frente a La Niña en el Estadio José María Solaberrieta, con Walter Medrano como árbitro. Los goles del equipo visitante fueron convertidos por Mauricio Prol y Cristian Díaz, mientras que José Villaba descontó para el Tricolor. Con este resultado, Naón alcanzó la cima de la tabla compartida con San Martín, que tiene un partido pendiente que disputará este martes feriado ante Atlético Patricios.

Once Tigres 0 – Atlético 9 de Julio 0
En un duelo histórico disputado en el ‘Coqueto’ Abel del Fabro y dirigido por Jonathan Crivelli, Once Tigres y Atlético 9 de Julio empataron sin goles. El partido fue de ida y vuelta, con Tigres intentando aprovechar la localía y Atlético 9 de Julio buscando un triunfo que finalmente no llegó.

Deportivo San Agustín 3 – Atlético Quiroga 1
Deportivo San Agustín venció a Atlético Quiroga en el Estadio Granate, con Enrique Márquez como árbitro. ‘El Violeta’ necesitaba ganar para despegar en la tabla, pero el equipo Granate logró imponerse y sumar tres puntos importantes gracias a los goles de Renzo Maestrutti, Nicolás Vía y Ciro Amado, mientras que Lucas del Pappa anotó para el Violeta.

Agustín Álvarez 1 – El Fortín 1
En el Estadio Antonio Crosa, Agustín Álvarez y El Fortín igualaron 1 a 1 en un partido clave por el octavo puesto, el último que asegura continuar en la competencia. Braian Rodríguez abrió el marcador para El Fortín al final del primer tiempo, y Lautaro Barrios igualó para Agustín Álvarez sobre el final del partido, con Guillermo Bonello como árbitro.

Con esta fecha, la competencia se mantiene al rojo vivo, y cada punto será decisivo en la lucha por la clasificación a la Fase II, cuando quedan por jugarse 12 puntos que serán disputados.

Tabla de posiciones

PosiciónEquipoPuntos
1Atlético San Martín37
2Atlético Naón37
3Once Tigres32
4Atlético French29
5Libertad29
6San Agustín27
7Atlético 9 de Julio22
8Atlético Quiroga19
9El Fortín18
10Agustín Alvarez17
11Atlético Patricios16
12La Niña12

 

La próxima fecha, decimonovena

San Martín – La Niña
Agustín Álvarez  – Atlético Naón
El Fortín – Libertad
Atlético French – Once Tigres
Atlético Quiroga – Atlético 9 de Julio
Atlético Patricios -San Agustín

Vigésima fecha

Agustín Álvarez – San Martín
Libertad – Atlético Naón
Once Tigres – El Fortín
Atlético 9 de Julio- French
Atlético Patricios – Atlético Quiroga
La Niña – Deportivo San Agustín

 

 

 

 

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