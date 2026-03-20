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Sociedad

La Madrina de la radio hubiese cumplido 103 años

Conocida socialmente como 'Señora Chita' fue docente, música, madre de ocho hijos y ejemplo de vida íntegra que desarrolló una existencia plena donde la fe, la familia y la vocación fueron sus guías.

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Gustavo Tinetti- Mamá Chita – Roma 1991

El 20 de marzo de 1923 nacía en Facundo Quiroga, Alicia Elcira Sánchez la mujer que sería conocida más tarde como Chita Sánchez o Chita Tinetti, al adoptar el apellido de su esposo.Era me menor de 8 hermanos.

Fue “La Madrina de la radio”, cuando nacio la primera y unica estación de radio en Nueve de Julo en Amplitud Modulada, LT33 AM 1560.

Su vida fue un ejemplo de coherencia, dedicación y amor, rompiendo los moldes de su época: fue esposa, madre de ocho hijos, docente y música, todo al mismo tiempo, y siempre guiada por lo que dictaba su corazón.

Fue una “mujer cabal” ya que vivió con integridad, lealtad y generosidad. Su único novio fue su único hombre, que se convirtió en su esposo, y su relación con Jesús, junto a la devoción a María Auxiliadora, marcó su camino espiritual. Su fe no fue solo un refugio, sino un motor para ayudar a otros a crecer, acompañar a quienes la necesitaban y actuar con amor y firmeza en su comunidad.

A lo largo de su vida profesional, enseñó música en varias escuelas, incluidas las de su ciudad natal, y también en La Niña. Incluso después de enviudar y con ocho hijos a su cargo —adolescentes y pequeños—, fundó el primer Coro Polifónico de Facundo Quiroga y conformó la orquesta ciudadana “Cuarteto del Novecientos”, participando en bailes y actividades altruistas para colaborar con instituciones locales.

Además de su legado educativo y musical, formó una familia extensa: tuvo 19 nietos y cinco bisnietos, transmitiendo siempre valores de amor, respeto y fe.

Su vida es recordada como un ejemplo de coherencia, en la que lo que pensaba estaba en armonía con lo que su corazón le dictaba, y donde cada acto reflejaba generosidad, alegría y dedicación a los demás. Vivió 94 años.

Hoy, cuando La Madrina de la radio hubiese cumplido 103 años, su historia sigue inspirando a quienes la conocieron y a nuevas generaciones, recordándonos que una vida plena se construye con pasión, fe y entrega.

Así vivió la Señora Chita Tinetti, transmitiendo alegría y esperanza.

Alicia ‘Chita’ Sánchez de Tinetti -Madrina de LT33 AM 1560
Alica- Chita- Sánchez de Tinetti- Homenaje en el Dia de la Musica
Alicia Elcira Sáncez de Tinetti (Señora Chita)

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