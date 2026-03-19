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Sociedad

Veintitrés nuevos matriculados se incorporaron al Colegio de Abogados de Mercedes

Se realizaron dos ceremonias de jura encabezadas por el presidente de la institución, Dr. Hernán Alberto Salaverri.

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El Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Mercedes llevó a cabo dos ceremonias de jura en las que se incorporaron veintitrés nuevos matriculados.
El lunes 16 de marzo, la Dra. Rocío Ayelén Brañas juró en incompatibilidad absoluta.
En tanto, el miércoles 18 de marzo prestaron juramento los doctores y doctoras Ayelen Acebal, Santiago Altube, Daniela Stefania Argüero, Luca Botana, Maria Laura Cabrera, Martin Gabriel Defelippe, Candela Del Porto, Guillermo David Franco, Alejandro Elias Josserme, Leandro Fabian Mansilla, Agustina Parente, Tiziana Alin Alsina, Camila Irupé Cardoso, Camila Cassi, Florencia Coglievina, Ariadna Crivelli, Dolores Ibarra, Catalina Iriarte, Lucas Puliti, Matias Romano; y las procuradoras en incompatibilidad Maria Micaela Bainotti y Maria Victoria Yofre.
Ambas ceremonias se realizaron en el Salón de Actos “Dr. Arturo Acuña Anzorena” y fueron encabezadas por el presidente del Colegio, Dr. Hernán Alberto Salaverri.
Durante el acto, los nuevos matriculados se acercaron al estrado para firmar y recibir sus diplomas, formalizando así su incorporación a la institución.

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