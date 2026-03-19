Padre Daniel Camagna: ‘La fe no es un deseo personal, sino confianza en Dios’

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El padre Daniel Camagna abrió el segmento, Modo Trascendencia, transmitido en ‘Despertate’ por Vision Plus TV, Cadena Nueve y Máxima 89.9, con un tema que siempre genera debate: la fe. “Parecería que cada uno le acomoda su gusto. No sé si hay algo de fetichismo también, si es un dogma, es un mito, es una realidad”, reconoció el sacerdote, invitando a la audiencia a reflexionar más allá de los clichés y lugares comunes.

El padre diferenció la fe como deseo de la fe como relación. “A veces se plantea la fe como una expresión de deseo: quiero que suceda esto o aquello. Eso puede ser legítimo, pero no es lo mismo que la fe religiosa. La fe verdadera es confianza. Confiamos en alguien, nos ponemos en sus manos, y hasta podemos dormir tranquilos mientras ‘maneja el camino’ por nosotros”, ejemplificó con una metáfora cotidiana, resaltanto que es la fe en Jesús-Dios.

Camagna también abordó la ironía de las prácticas religiosas cotidianas. “Rezamos el Padre Nuestro diciendo ‘hágase tu voluntad’, pero queremos que se haga la nuestra. Es una contradicción que nos invita a pensar en la profundidad de nuestra fe”, sostuvo, destacando que la verdadera práctica espiritual requiere conciencia y entrega.

Otro eje central de la charla fue la diferencia entre mito y dogma. Según el sacerdote, los mitos son relatos simbólicos que transmiten valores y enseñanzas de generación en generación, mientras que los dogmas son conceptos que comunican verdades sobre la realidad y la divinidad. “El mito nos habla a través de símbolos y nos conecta con el significado profundo de la vida. El dogma nos habla de una persona viva que debemos descubrir, no de una idea abstracta. Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre; esa verdad trasciende el concepto y nos invita a vivirla”, explicó.

En el programa también surgió la importancia de mantener la fe viva y renovada. Camagna sostuvo que las críticas, dudas y cuestionamientos no debilitan la fe, sino que la purifican y profundizan. “Siempre que alguien nos cuestiona, nos desafía, nos hace pensar: eso nos ayuda a crecer y a renovar nuestra confianza en Dios”, afirmó.

Finalmente, el sacerdote propuso una mirada positiva y entusiasta de la vida creyente: “El verdadero creyente debería ser un entusiasta, porque tiene a Dios adentro. Esa energía se refleja en cómo enfrentamos la vida, los desafíos y nuestras relaciones cotidianas”.

Modo Trascendencia continúa cada jueves a partir de las 9:30, ofreciendo reflexiones que invitan a pensar la espiritualidad como un vínculo vivo, lleno de significado, confianza y esperanza.