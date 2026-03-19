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El SMN anunció el comienzo de la temporada de nieblas

Estos fenómenos se presentan como una nube o capa nubosa de espesor y densidad variable que reducen la visibilidad a escasos metros.

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció este miércoles que en la zona centro – este del país comenzó “la temporada de nieblas y neblinas”, y apuntó que durante la jornada la visibilidad estuvo reducida hasta 2 km en algunos sectores.

Estos fenómenos requieren de especial cuidadoen la circulación vial, tanto de vehículos particulares como de micros de pasajeros, ya que suelen producirse choques en cadena en rutas o autopistas por generar densidad en el aire.
La niebla, según el SMN, es un fenómeno atmosférico que se presenta como una nube o capa nubosa de espesor y densidad variable, cuya base descansa en la superficie terrestre y que generalmente produce disminución de la visibilidad horizontal a valores iguales o menores a un kilómetro. La neblinaes más ligera y su densidad no reduce la visibilidad horizontal a menos de 1 km.

  • Frente a cualquier fenómeno meteorológico que afecte la visibilidad en rutas y autopistas (niebla, lluvia, granizo, etc.) se debe circular a la velocidad adecuada, de acuerdo al contexto existente y manteniendo siempre el control total de vehículo.
  • Es obligatorio el uso de las luces bajas, verificá que estén encendidas de manera de ver y ser visto. En el caso que el vehículo tenga luces para niebla, encenderlas. Nunca se deben encender las balizas.
  • Disminuir la velocidad gradualmente hasta evitando frenadas bruscas y detenerse en la calzada.
  • Tener en cuenta el señalamiento de niebla: es una marca horizontal en el pavimento con formato de “V” invertida y se suele colocar en lugares con niebla frecuente.
  • Evitar hacer sobrepasos, fundamentalmente en rutas convencionales, de dos carriles inversos.
  • Pisar suavemente el freno a fin de producir un refuerzo de las luces traseras.
  • Hacer sonar intermitentemente tu bocina y estar pendiente de los ruidos del entorno.

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