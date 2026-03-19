El SMN anunció el comienzo de la temporada de nieblas

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció este miércoles que en la zona centro – este del país comenzó “la temporada de nieblas y neblinas”, y apuntó que durante la jornada la visibilidad estuvo reducida hasta 2 km en algunos sectores.
- Frente a cualquier fenómeno meteorológico que afecte la visibilidad en rutas y autopistas (niebla, lluvia, granizo, etc.) se debe circular a la velocidad adecuada, de acuerdo al contexto existente y manteniendo siempre el control total de vehículo.
- Es obligatorio el uso de las luces bajas, verificá que estén encendidas de manera de ver y ser visto. En el caso que el vehículo tenga luces para niebla, encenderlas. Nunca se deben encender las balizas.
- Disminuir la velocidad gradualmente hasta evitando frenadas bruscas y detenerse en la calzada.
- Tener en cuenta el señalamiento de niebla: es una marca horizontal en el pavimento con formato de “V” invertida y se suele colocar en lugares con niebla frecuente.
- Evitar hacer sobrepasos, fundamentalmente en rutas convencionales, de dos carriles inversos.
- Pisar suavemente el freno a fin de producir un refuerzo de las luces traseras.
- Hacer sonar intermitentemente tu bocina y estar pendiente de los ruidos del entorno.