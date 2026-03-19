El SMN anunció el comienzo de la temporada de nieblas

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció este miércoles que en la zona centro – este del país comenzó “la temporada de nieblas y neblinas”, y apuntó que durante la jornada la visibilidad estuvo reducida hasta 2 km en algunos sectores.

Estos fenómenos requieren de especial cuidadoen la circulación vial, tanto de vehículos particulares como de micros de pasajeros, ya que suelen producirse choques en cadena en rutas o autopistas por generar densidad en el aire.