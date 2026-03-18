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Hombres y mujeres del campo: una jornada para destacar su aporte a la producción

Cada 18 de marzo se celebra el Día del Ruralista, fecha que pone en valor la dedicación del sector agropecuario y su influencia en la comunidad y la producción nacional

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Cada 18 de marzo, Argentina conmemora el Día del Ruralista, una fecha que busca visibilizar y valorar la labor de los hombres y mujeres del campo. La iniciativa fue impulsada por la Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) en 1989 con el objetivo de resaltar el protagonismo de quienes, desde sus actividades agropecuarias, contribuyen al bienestar y progreso del país.

Según la CRA, la fecha reconoce “la labor diaria del hombre de campo que, a través de las instituciones o desde su accionar personal, colabora en beneficio de la comunidad agropecuaria y del crecimiento productivo de la Argentina”. Esta celebración resalta no solo la importancia económica del sector rural, sino también su rol social y cultural en las distintas regiones del país.

En un contexto donde la producción agropecuaria es clave para la economía nacional, la jornada sirve también como oportunidad para reflexionar sobre los desafíos y avances del sector, así como para fomentar la visibilidad y el reconocimiento del trabajo rural.

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