El Automoto Club Nuevejuliense arranca la temporada con intensa actividad y mejoras en sus instalaciones

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El Automoto Club Nuevejuliense atraviesa un período de fuerte reactivación, con la nueva comisión trabajando a pleno en distintos frentes para potenciar la actividad automovilística en la ciudad. La institución combina la organización de eventos, el mantenimiento de sus escenarios y la planificación de obras clave para consolidar su rol como referente regional.

En lo inmediato, se anuncia una nueva jornada de picadas que promete convocar a los protagonistas más veloces de la zona.

La actividad se desarrollará el sábado 21 de marzo en el autódromo local, con un cronograma atractivo tanto para el público como para los competidores: apertura del predio a las 14:30 horas, pruebas libres de motos desde las 15:30 y pruebas libres de autos a partir de las 21:30. La pista contará con aplicación de VHT, garantizando mejores condiciones de adherencia, mientras que el evento se completará con servicio de cantina, buena música y stands de ventas. La entrada general tendrá un valor de $10.000.

En paralelo, la institución ya comenzó los trabajos de perfilado y mantenimiento del kartódromo, con el objetivo de dejarlo en óptimas condiciones para una próxima jornada de pruebas. Posteriormente se confirmará una nueva fecha del Karting del Centro (KDC), una de las competencias más importantes de la región.

Por otra parte, se habían previsto tareas de infraestructura en el autódromo, incluyendo zanjeo y reacondicionamiento de la instalación eléctrica subterránea, así como la colocación de nuevos tableros en boxes y sectores de servicio. Sin embargo, estas obras fueron postergadas debido a la reprogramación del calendario del Turismo Promocional. La categoría, que inicialmente tenía prevista su primera fecha en Junín, finalmente confirmó su arribo al circuito nuevejuliense los días 28 y 29 de marzo, en el trazado “Guillermo ‘Yoyo’ Maldonado”.

Finalmente, en la noche de ayer se llevó a cabo una nueva reunión de comisión directiva, donde se definieron los pasos inmediatos, consolidando una agenda intensa que refleja el compromiso de la dirigencia por revitalizar la actividad automovilística en la ciudad.

De esta manera, el Automoto Club Nuevejuliense comienza a marcar el ritmo de la temporada con propuestas concretas, mejoras en sus instalaciones y la firme intención de posicionar nuevamente al autódromo como un punto de referencia en la región.