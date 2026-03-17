La Plata: Axel Kicillof lanzará hoy oficialmente el Centro de Estudios Derecho al Futuro

El gobernador bonaerense Axel Kicillof encabezará este martes en La Plata la presentación oficial del Centro de Estudios Derecho al Futuro (CEDAF), un espacio concebido como usina de ideas para diseñar una alternativa política de cara a las elecciones de 2027.

El acto tendrá lugar en el Teatro Coliseo Podestá, donde el mandatario compartirá escenario con referentes del nuevo centro, entre ellos la exministra de Trabajo bonaerense Mara Ruiz Malec, el exministro de Infraestructura Agustín Simone y el titular de Aubasa Pablo Ceriani. Ellos integran el equipo encargado de producir informes y delinear iniciativas vinculadas al desarrollo económico, social y cultural.

Durante el evento se proyectará un video institucional y luego Ruiz Malec y Simone presentarán formalmente el espacio, antes del cierre a cargo del gobernador. La iniciativa apunta a generar diagnósticos y propuestas en áreas clave como educación, salud, infraestructura, empleo, seguridad y producción, con la intención de proyectar esos debates a nivel nacional.

Se espera una amplia convocatoria política y sindical. Participarán más de 30 intendentes del espacio impulsado por Kicillof, legisladores provinciales y economistas como Martín Di Bella y Horacio Rovelli. También dirán presente autoridades universitarias, entre ellas Fernando Tauber, junto a representantes gremiales como Héctor Daer y Carlos Acuña, en nombre de la CGT.

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, explicó que el CEDAF trabajará de manera articulada con otros centros de estudios del país, con el objetivo de reunir diagnósticos territoriales y elaborar propuestas de políticas públicas. Según sostuvo, esta red será clave para consolidar una alternativa política amplia de cara al próximo turno electoral.

Bianco remarcó además que el proyecto no está vinculado a una candidatura específica, sino a la construcción de un programa común que convoque a distintos sectores, incluso más allá del peronismo, en oposición al rumbo del gobierno nacional encabezado por Javier Milei.

En ese sentido, el funcionario cuestionó el modelo económico actual y advirtió sobre el riesgo de una mayor desigualdad social, con una estructura productiva debilitada y una creciente fragmentación económica. Frente a ese escenario, sostuvo que la iniciativa busca sentar las bases de una propuesta política alternativa con alcance federal.