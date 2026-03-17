Confirman el primer caso de Viruela Símica mpox Clado II en el país

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El Ministerio de Salud de la Nación confirmó la detección del primer caso de viruela símica (mpox) correspondiente al Clado Ib en Argentina. Se trata de un hombre de 31 años residente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien no registra antecedentes recientes de viaje, lo que enciende las alertas por posible transmisión local.

Hasta el momento, en lo que va de 2026, el país había registrado cinco casos de mpox, todos vinculados al Clado II —cuatro en CABA y uno en Río Negro—, considerado de menor severidad. Sin embargo, la aparición del Clado Ib marca un cambio en el escenario epidemiológico, ya que este subtipo está asociado a cuadros clínicos más graves y mayor contagiosidad.

La situación se enmarca en un incremento regional e internacional de variantes más agresivas del virus. Según datos oficiales, en América ya se confirmaron 14 casos de este clado: nueve en Estados Unidos, dos en Canadá, dos en Brasil y uno en México, al que ahora se suma Argentina. Además, se han documentado contagios comunitarios en varios países europeos.

La mpox es una enfermedad viral que se transmite principalmente por contacto directo con lesiones en la piel o mucosas, especialmente durante contactos estrechos. También puede propagarse a través de objetos contaminados o secreciones respiratorias en exposiciones prolongadas. En casos menos frecuentes, puede transmitirse de madre a hijo durante el embarazo o el parto.

Entre los síntomas más habituales se encuentran fiebre, dolor muscular, inflamación de ganglios, cansancio extremo y lesiones cutáneas características, que pueden localizarse en zonas genitales, anales o faciales. El período de incubación varía entre cinco y 21 días, y en la mayoría de los casos la enfermedad evoluciona de forma autolimitada en un plazo de dos a tres semanas.

Ante este nuevo escenario, las autoridades sanitarias instaron a reforzar la detección temprana, especialmente frente a pacientes con lesiones sospechosas, proctitis o síntomas generales compatibles. También se recomienda investigar antecedentes de contacto con viajeros o personas infectadas.

Las medidas de control incluyen el aislamiento del paciente hasta la completa cicatrización de las lesiones, el uso de equipos de protección personal por parte del personal de salud y el rastreo inmediato de contactos, que deben ser monitoreados durante 21 días.

Desde el Gobierno destacaron la implementación del Plan Estratégico de Preparación y Respuesta para Mpox 2025-2026, que busca fortalecer la capacidad de respuesta del sistema sanitario en todos sus niveles. Asimismo, se recordó que existen vacunas específicas que pueden utilizarse como herramienta complementaria para contener la propagación, especialmente en grupos de riesgo.

El avance de variantes más severas plantea un desafío adicional para la salud pública, donde la rapidez en la detección, el aislamiento oportuno y la prevención siguen siendo claves para evitar brotes de mayor magnitud.