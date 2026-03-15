“Jesús es la luz del mundo: al encontrarlo, todo cambia”, afirmó el Padre Adolfo Petti en la Misa desde el Santuario de Fátima

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

En el marco del servico que Cadena Nueve brinda a toda la región, en Día de Precepto, los fieles de la diócesis de Nueve de Julio pueden seguir cada domingo a la hora 8, la Misa desde el Santuario Nuestra Señora de Fátima para participar de la Eucaristía destinada a toda la comunidad diocesana. La celebración fue presidida por el Padre Adolfo Petti y transmitida en vivo desde el Facebook Cadena Nueve.

Durante la homilía, el Padre Petti reflexionó sobre la curación de un ciego de nacimiento, relatada en el Evangelio de San Juan, destacando a Jesús como luz que ilumina la humanidad. Subrayó que la fe en Cristo no solo abre los ojos físicos, sino también la vista espiritual, permitiendo al creyente vivir como hijo de la luz y experimentar la transformación que otorga la gracia divina.

La ceremonia incluyó lecturas de la Primera Carta de Samuel y de San Pablo, en las que se resaltó la importancia de discernir lo que agrada al Señor, vivir con justicia y participar activamente en la vida cristiana. Los fieles renovaron su fe a través de la oración, el credo y la Eucaristía, recordando que el encuentro con Jesús transforma la vida y brinda salvación.

El Padre Petti también enfatizó la diferencia entre quienes están privados de la luz física y aquellos que permanecen ciegos en su interior por falta de fe, invitando a la conversión y a acoger la luz de Cristo en la vida cotidiana. La misa finalizó con la oración por los enfermos, los difuntos y toda la comunidad diocesana, reafirmando la unidad de la Iglesia en la fe y la caridad.