Goleada de Atlético Naón y triunfos de Once Tigres, Libertad y French

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La decimoséptima fecha del Torneo 2025/2026 de la Liga Nuevejuliense dejó emociones fuertes, resultados sorpresivos y la confirmación de un líder sólido: San Martín. Tras su victoria del viernes, el puntero amplió su ventaja y observa cómo sus perseguidores se disputan los puestos de clasificación a la Fase II.

En la jornada dominical, Atlético Naón goleó 6 a 1 a Atlético Patricios y sigue acercándose a San Martín, mientras que Libertad superó 2 a 1 a Atlético 9 de Julio y French hizo lo propio ante Agustín Álvarez. Por su parte, Once Tigres sorprendió a Atlético Quiroga y se quedó con un triunfo clave.

Atlético Naón volvió al triunfo con goleada

Atlético Naón se reencontró con el triunfo y lo hizo de manera contundente ante Atlético Patricios, al que venció por 6 a 1 en su estadio. El conjunto local, alentado por su hinchada, aprovechó cada oportunidad y reafirmó su confianza en casa, consolidándose como un equipo peligroso en cada disputa. Este resultado le permite a Naón seguir persiguiendo a San Martín en la tabla.

Árbitro: Enrique Márquez.

Resultado: Atlético Naón 6 – Atlético Patricios 1

Atlético Quiroga cayó ante Once Tigres y complica su clasificación

En La Fortaleza Violeta, Atlético Quiroga necesitaba los tres puntos para mantener viva la ilusión de acceder a la Fase II, pero fue sorprendido por Once Tigres, que se impuso 1 a 0 con un gol de Iván Montenegro. El equipo de Quiroga, que se encuentra octavo, ahora deberá esperar otra oportunidad para acercarse a los puestos de privilegio.

Árbitro: Guillermo Bonello.

Resultado: Atlético Quiroga 0 – Once Tigres 1

Atlético French se impone en un duelo clave ante Agustín Álvarez

Atlético French consiguió una victoria vital en su estadio, derrotando 2 a 1 a Agustín Álvarez gracias a los goles de Santiago Molina y Federico Pereyra. Gabriel Acosta había puesto en ventaja al rojo, pero el Albinegro se mostró firme y logró quedarse con los tres puntos, sumando confianza y manteniéndose en la lucha por los primeros lugares.

Árbitro: Jonathan Crivelli.

Resultado: Atlético French 2 – Agustín Álvarez 1

Libertad se impone en clásico ante Atlético 9 de Julio

En un clásico decisivo, Libertad superó 2 a 1 a Atlético 9 de Julio en el Estadio Ramón N. Poratti. Emiliano Miraglia y Damian Aispiri marcaron para Libertad, mientras que Pablo Maccagnani habíapuesto en vantaja al Millonario. Este triunfo mantiene al equipo visitante en la zona alta y complica a 9 de Julio, que deberá esperar otra oportunidad para asegurarse en la Fase II.

Árbitro: Martín Utello.

Resultado: Atlético 9 de Julio 1 – Libertad 2

Con estos resultados, la tabla de posiciones se pone más tensa que nunca, con San Martín firme en la cima y varios equipos luchando por acercarse o mantenerse dentro de los puestos de clasificación. Entre ellos, Atlético Quiroga, Agustín Alavrez, Atlético Patricios y El Fortín buscarán avanzar para ser parte de la Fase II.

Tabla de Posiciones: