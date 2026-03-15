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Torneo A

Goleada de Atlético Naón y triunfos de Once Tigres, Libertad y French

La tabla se tensiona y cada punto será vital de cara a la Fase II de los derrotados Quiroga, Agustín Alvarez y Patricios

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La decimoséptima fecha del Torneo 2025/2026 de la Liga Nuevejuliense dejó emociones fuertes, resultados sorpresivos y la confirmación de un líder sólido: San Martín. Tras su victoria del viernes, el puntero amplió su ventaja y observa cómo sus perseguidores se disputan los puestos de clasificación a la Fase II.

En la jornada dominical, Atlético Naón goleó 6 a 1 a Atlético Patricios y sigue acercándose a San Martín, mientras que Libertad superó 2 a 1 a Atlético 9 de Julio y French hizo lo propio ante Agustín Álvarez. Por su parte, Once Tigres sorprendió a Atlético Quiroga y se quedó con un triunfo clave.

Atlético Naón volvió al triunfo con goleada
Atlético Naón se reencontró con el triunfo y lo hizo de manera contundente ante Atlético Patricios, al que venció por 6 a 1 en su estadio. El conjunto local, alentado por su hinchada, aprovechó cada oportunidad y reafirmó su confianza en casa, consolidándose como un equipo peligroso en cada disputa. Este resultado le permite a Naón seguir persiguiendo a San Martín en la tabla.
Árbitro: Enrique Márquez.
Resultado: Atlético Naón 6 – Atlético Patricios 1

Atlético Quiroga cayó ante Once Tigres y complica su clasificación
En La Fortaleza Violeta, Atlético Quiroga necesitaba los tres puntos para mantener viva la ilusión de acceder a la Fase II, pero fue sorprendido por Once Tigres, que se impuso 1 a 0 con un gol de Iván Montenegro. El equipo de Quiroga, que se encuentra octavo, ahora deberá esperar otra oportunidad para acercarse a los puestos de privilegio.
Árbitro: Guillermo Bonello.
Resultado: Atlético Quiroga 0 – Once Tigres 1

Atlético French se impone en un duelo clave ante Agustín Álvarez
Atlético French consiguió una victoria vital en su estadio, derrotando 2 a 1 a Agustín Álvarez gracias a los goles de Santiago Molina y Federico Pereyra. Gabriel Acosta había puesto en ventaja al rojo, pero el Albinegro se mostró firme y logró quedarse con los tres puntos, sumando confianza y manteniéndose en la lucha por los primeros lugares.
Árbitro: Jonathan Crivelli.
Resultado: Atlético French 2 – Agustín Álvarez 1

Libertad se impone en clásico ante Atlético 9 de Julio
En un clásico decisivo, Libertad superó 2 a 1 a Atlético 9 de Julio en el Estadio Ramón N. Poratti. Emiliano Miraglia y Damian Aispiri marcaron para Libertad, mientras que Pablo Maccagnani habíapuesto en vantaja al Millonario. Este triunfo mantiene al equipo visitante en la zona alta y complica a 9 de Julio, que deberá esperar otra oportunidad para asegurarse en la Fase II.
Árbitro: Martín Utello.
Resultado: Atlético 9 de Julio 1 – Libertad 2

Con estos resultados, la tabla de posiciones se pone más tensa que nunca, con San Martín firme en la cima y varios equipos luchando por acercarse o mantenerse dentro de los puestos de clasificación. Entre ellos, Atlético Quiroga, Agustín Alavrez, Atlético Patricios y El Fortín buscarán avanzar para ser parte de la Fase II.

         Tabla de Posiciones:

PosiciónEquipoPuntos
1Atlético San Martín37
2Atlético Naón34
3Once Tigres31
4Atlético French29
5Libertad29
6San Agustín24
7Atlético 9 de Julio21
8Atlético Quiroga19
9Agustín Álvarez16
10Atlético Patricios16
11El Fortín16
12La Niña12

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