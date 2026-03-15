Domingo de emociones: la lucha por la Fase II la disputarán El Violeta, El Rojo, Patricios y El Fortín

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En la Liga Nuevejuliense, el Torneo 2025/2026 llega a su decimoséptima fecha con una jornada que ya dejó a San Martín como líder indiscutido tras su victoria del viernes, y que este domingo promete emociones con cuatro partidos decisivos donde los equipos lucharán por asegurar su lugar en la Fase II y mantenerse en la pelea por los puestos de privilegio.

Atlético Naón busca volver al triunfo como local

El conjunto dirigido por su hinchada jugará como local, sintiéndose fuerte en cada disputa, y espera recuperar la victoria tras altibajos recientes. Enfrenta a Atlético Patricios, un rival que intentará sorprender, pero Naón confía en su estadio y en el aliento de la tribuna para quedarse con los tres puntos. Árbitro: Enrique Márquez.

Atlético Quiroga (“El Violeta”) necesita asegurar su pase

Quiroga, octavo en la tabla, se juega mucho frente a Once Tigres en la Fortaleza Violeta. Una victoria no solo mantendría viva la ilusión de clasificación, sino que le permitiría alejarse de Agustín Álvarez, que acecha la zona alta. Libertad, cuarto, también observa de cerca, y Quiroga sabe que no puede permitirse errores. Árbitro: Guillermo Bonello.

Atlético French (“El Albinegro”) recibe a Agustín Álvarez en un duelo clave

El Albinegro quiere sumar de a tres en su estadio ante el Rojo del Palomar, Agustín Álvarez, en un partido que podría definir posiciones en la mitad superior de la tabla. French confía en su estilo y en la experiencia de sus jugadores para resistir la presión visitante y quedarse con un triunfo vital. Árbitro: Jonathan Crivelli.

Atlético 9 de Julio (“El Millonario”) y Libertad se miden en un clásico decisivo

En el Estadio Ramón N. Poratti, El Millonario recibirá a Libertad en un clásico que va más allá de los puntos. Ambos equipos buscan avanzar con seguridad hacia la Fase II, y este encuentro promete ser intenso, con emociones hasta el último minuto. Árbitro: Martín Utello.

Con la victoria del viernes, San Martín sigue firme como líder del Torneo “A” – Fase I de la LNF Campeonato 2025/2026, extendiendo su ventaja y observando cómo sus perseguidores luchan por acortar distancias.

Los partidos de este domingo podrían marcar quiénes logran acompañarlo en la cima y quiénes deberán esperar otra oportunidad.

Tabla de posiciones