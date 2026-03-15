Alerta amarilla por lluvias y tormentas en Nueve de Julio y un amplio sector de la provincia de Buenos Aires

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Los registros térmicos para la semana que comienza en Nueve de Julio y alrededores oscilarán entre una mínima de 11°C, prevista para el jueves, y una máxima de 33°C, que se alcanzará este lunes.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla para Nueve de Julio y un amplio sector bonaerense debido a la llegada de una masa de aire cálido y húmedo, que sumada al avance de un frente frío desde el sudoeste, favorecerá condiciones de inestabilidad durante gran parte del lunes.

Se prevé que a medida que el frente avance se desarrollen lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes, con acumulados estimados entre 25 y 60 mm. Las tormentas podrán venir acompañadas de lluvias intensas en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían superar los 70 km/h.

Pronóstico semanal en Nueve de Julio:

Domingo: Mín 16° / Máx 31°

Mín 16° / Máx 31° Lunes: Mín 20° / Máx 33° (lluvias y tormentas)

Mín 20° / Máx 33° (lluvias y tormentas) Martes: Mín 24° / Máx 27° (lluvias y tormentas)

Mín 24° / Máx 27° (lluvias y tormentas) Miércoles: Mín 14° / Máx 25°

Mín 14° / Máx 25° Jueves: Mín 11° / Máx 26°

Mín 11° / Máx 26° Viernes: Mín 14° / Máx 26°

Mín 14° / Máx 26° Sábado: Min 12° / Máx 23°

La mitad de semana llega con sol.

Según los modelos de predicción del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF), el nuevo sistema frontal comenzará a generar precipitaciones durante la tarde y noche del domingo sobre el extremo sudoeste de la provincia de Buenos Aires y parte de La Pampa, desplazándose progresivamente hacia el noreste.

Entre lunes y martes, el sistema avanzará lentamente sobre la provincia de Buenos Aires, norte de La Pampa, sur de Córdoba, sur de Santa Fe y algunos sectores de Entre Ríos. Durante la jornada del martes, las precipitaciones tenderán a desplazarse hacia latitudes más septentrionales.

Acumulados previstos

Los acumulados de lluvia resultan particularmente significativos. Según las proyecciones del modelo europeo de referencia, algunas zonas de la provincia de Buenos Aires podrían superar los 150 mm en 48 horas, mientras que los montos promedio se ubicarían entre 40 y 60 mm, con sectores donde los registros podrían exceder ampliamente estos valores.

Impacto agropecuario y cambios térmicos

Desde el punto de vista agropecuario, el escenario presenta una doble cara. Por un lado, las precipitaciones reforzarán la humedad disponible en el perfil del suelo, un factor valioso para los sistemas productivos.

Sin embargo, en esta época del año muchos sectores del centro del país se encuentran en plena etapa de cosecha, por lo que episodios de lluvias intensas podrían generar demoras importantes en las labores agrícolas, ya que los suelos saturados dificultan o impiden el ingreso de maquinaria.

Tras el paso del sistema frontal, se prevé un cambio de viento hacia el sur, lo que provocará un marcado descenso de las temperaturas. Aunque no habrá riesgo de heladas, sí se registrará un contraste térmico significativo respecto a las jornadas cálidas previas.