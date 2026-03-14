Se celebra el Día de las Escuelas de Frontera, homenaje a la vocación docente en los límites del país

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Cada 14 de marzo, se celebra el Día de las Escuelas de Frontera, una fecha que coincide con la promulgación en 1972 de la Ley 19.524 y el Decreto 1531, ambos instrumentos legales que regulan y fomentan la educación en las zonas y áreas de frontera de nuestro país.

La conmemoración busca destacar la dedicación y el esfuerzo de los docentes que, muchas veces, trabajan en condiciones difíciles, lejos de los centros urbanos, enfrentando desafíos logísticos y personales para cumplir con su misión educativa. Su labor no solo implica la enseñanza académica, sino también la transmisión de valores y la preservación del patrimonio cultural de cada región.

Además, esta fecha tiene como objetivo fomentar la solidaridad y la cercanía entre las comunidades educativas mediante el apadrinamiento de escuelas humildes y alejadas. Estas iniciativas buscan generar vínculos entre alumnos de diferentes regiones y acercar oportunidades a quienes se encuentran en los extremos geográficos del país.

Las escuelas de frontera se destacan por cultivar el sentido de pertenencia y los valores nacionales. Los alumnos tienen la oportunidad de conocer profundamente los aportes locales y las riquezas culturales que forman parte de la identidad nacional, desde las tradiciones históricas hasta las manifestaciones culturales contemporáneas, fortaleciendo así la conciencia de su rol dentro del país.

En este día, se reconoce públicamente la entrega de los docentes, se celebra la educación como pilar del desarrollo y se recuerda la importancia de sostener y acompañar a las escuelas que, pese a la distancia y las dificultades, continúan formando a las futuras generaciones.