La Cámara de Comercio e Industria de Junín reconoció a diez “Mujeres Huella” elegidas por la comunidad

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En Junín, la Sociedad Comercio e Industria de Junín llevó adelante la segunda edición de “Mujeres Huella”, un emotivo encuentro que reconoció a diez mujeres de la comunidad por su trayectoria, compromiso y aporte al desarrollo local.

El evento se realizó el miércoles 29 de abril en el auditorio de la institución, con la participación de autoridades, familiares y vecinos que acompañaron a las homenajeadas en una noche atravesada por historias de vida inspiradoras.

La presidenta de la entidad, Marianela Mucciolo, explicó que el objetivo de la iniciativa es “visibilizar mujeres que con su dirigencia generan un impacto positivo en Junín”. Además, destacó que las postulaciones surgieron de la propia comunidad y que la selección estuvo a cargo de un jurado integrado por dirigentes de la Cámara y las distinguidas en la edición anterior.

Durante la ceremonia, cada una de las galardonadas fue presentada a través de una reseña audiovisual que permitió conocer su historia y trayectoria. Las “Mujeres Huella 2026” reconocidas fueron:

Alicia Oliva, rescatista y proteccionista de animales.

Norma Parodi de Esturo, voluntaria de Damas de Rosa del Hospital Interzonal General de Agudos Dr. Abraham Félix Piñeyro.

Marcela Antonio, comerciante y ex integrante de la comisión directiva de la SCIJ.

Karina Silvana Sánchez, abogada y referente en inclusión de personas con discapacidad.

Nieves Isabel Oros, profesora de danza con trayectoria nacional.

Carmen Palioff, cocinera y empresaria gastronómica.

Beatriz Miranda de Melcon, referente de la Asociación Civil Atiempo.

Gabriela Fioritti, destacada por su trabajo solidario en barrios vulnerables.

Vanina Lisazo, fiscal titular de la UFIJ N°1 del Departamento Judicial de Junín.

Norma Maliandi, fundadora de un laboratorio de cosmética natural.

El encuentro también incluyó un panel de mujeres líderes que abordaron el rol actual femenino en distintos ámbitos. Participaron Karina Palioff, la investigadora Carolina Cristina (CONICET y UNNOBA) y la dirigente Agustina Decarre, actual presidenta de COPAPROSE y FAPASA.

La moderación estuvo a cargo de la periodista Carolina Lovage, quien destacó el valor de estas historias como motor de inspiración para nuevas generaciones.

El cierre estuvo nuevamente en manos de Mucciolo, quien expresó su satisfacción por la convocatoria y agradeció el acompañamiento institucional, entre ellos el Gobierno local y entidades como Confederación Argentina de la Mediana Empresa, Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires y la Cámara Argentina de Comercio y Servicios.

“Celebramos la fortaleza y el espíritu inquebrantable de las mujeres trabajadoras que transforman nuestra comunidad”, concluyó.