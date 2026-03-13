San Martín, único líder tras vencer a Deportivo San Agustín en el Santiago Noé Baztarrica

En el estadio Santiago Noé Baztarrica, San Martín reafirmó su liderazgo al vencer a Deportivo San Agustín por 2 a 1 en un partido correspondiente a la decimoctava fecha del Torneo “A” – Fase I de la LNF Campeonato 2025/2026. Los goles del equipo local fueron obra de Mateo Lizaso y Lucas Coutiño, mientras que Nicolás Vía descontó para San Agustín. El encuentro fue dirigido por Ricardo Tripulillo.
En otro de los encuentros del viernes, El Fortín y La Niña igualaron 1-1, con goles de Emanuel Conde para los locales y Matías González para los visitantes. El árbitro de este partido fue Diego Romero.
La acción de la fecha continuará el domingo con los siguientes partidos:
- Atlético Naón vs Atlético Patricios – Árbitro: Enrique Márquez
- Atlético Quiroga vs Once Tigres – Árbitro: Guillermo Bonello
- Atlético French vs Agustín Álvarez – Árbitro: Jonathan Crivelli
- Atlético 9 de Julio vs Libertad – Árbitro: Martín Utello
San Martín sigue firme en la cima y extiende su ventaja como único líder del torneo, mientras los demás equipos buscan acortar distancias en esta fase inicial del campeonato.
Tabla de posiciones
|Posición
|Equipo
|Puntos
|1
|Atlético San Martín
|37
|2
|Atlético Naón
|31
|3
|Once Tigres
|28
|4
|Libertad
|26
|5
|Atlético French
|26
|6
|San Agustín
|24
|7
|Atlético 9 de Julio
|21
|8
|Atlético Quiroga
|19
|9
|Atlético Patricios
|16
|10
|Agustín Álvarez
|16
|11
|El Fortín
|16
|12
|La Niña
|12