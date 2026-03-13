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Torneo A

San Martín, único líder tras vencer a Deportivo San Agustín en el Santiago Noé Baztarrica

Con goles de Mateo Lizaso y Lucas Coutiño, el conjunto de San Martín derrotó 2-1 a San Agustín y amplió su ventaja en la cima del torneo "A" de la Liga Nuevejuliense.

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En el estadio Santiago Noé Baztarrica, San Martín reafirmó su liderazgo al vencer a Deportivo San Agustín por 2 a 1 en un partido correspondiente a la decimoctava fecha del Torneo “A” – Fase I de la LNF Campeonato 2025/2026. Los goles del equipo local fueron obra de Mateo Lizaso y Lucas Coutiño, mientras que Nicolás Vía descontó para San Agustín. El encuentro fue dirigido por Ricardo Tripulillo.

En otro de los encuentros del viernes, El Fortín y La Niña igualaron 1-1, con goles de Emanuel Conde para los locales y Matías González para los visitantes. El árbitro de este partido fue Diego Romero.

La acción de la fecha continuará el domingo con los siguientes partidos:

  • Atlético Naón vs Atlético Patricios – Árbitro: Enrique Márquez
  • Atlético Quiroga vs Once Tigres – Árbitro: Guillermo Bonello
  • Atlético French vs Agustín Álvarez – Árbitro: Jonathan Crivelli
  • Atlético 9 de Julio vs Libertad – Árbitro: Martín Utello

San Martín sigue firme en la cima y extiende su ventaja como único líder del torneo, mientras los demás equipos buscan acortar distancias en esta fase inicial del campeonato.

Tabla de posiciones

PosiciónEquipoPuntos
1Atlético San Martín37
2Atlético Naón31
3Once Tigres28
4Libertad26
5Atlético French26
6San Agustín24
7Atlético 9 de Julio21
8Atlético Quiroga19
9Atlético Patricios16
10Agustín Álvarez16
11El Fortín16
12La Niña12

 

 

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