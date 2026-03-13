San Martín, único líder tras vencer a Deportivo San Agustín en el Santiago Noé Baztarrica

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En el estadio Santiago Noé Baztarrica, San Martín reafirmó su liderazgo al vencer a Deportivo San Agustín por 2 a 1 en un partido correspondiente a la decimoctava fecha del Torneo “A” – Fase I de la LNF Campeonato 2025/2026. Los goles del equipo local fueron obra de Mateo Lizaso y Lucas Coutiño, mientras que Nicolás Vía descontó para San Agustín. El encuentro fue dirigido por Ricardo Tripulillo.

En otro de los encuentros del viernes, El Fortín y La Niña igualaron 1-1, con goles de Emanuel Conde para los locales y Matías González para los visitantes. El árbitro de este partido fue Diego Romero.

La acción de la fecha continuará el domingo con los siguientes partidos:

Atlético Naón vs Atlético Patricios – Árbitro: Enrique Márquez

– Árbitro: Enrique Márquez Atlético Quiroga vs Once Tigres – Árbitro: Guillermo Bonello

– Árbitro: Guillermo Bonello Atlético French vs Agustín Álvarez – Árbitro: Jonathan Crivelli

– Árbitro: Jonathan Crivelli Atlético 9 de Julio vs Libertad – Árbitro: Martín Utello

San Martín sigue firme en la cima y extiende su ventaja como único líder del torneo, mientras los demás equipos buscan acortar distancias en esta fase inicial del campeonato.

Tabla de posiciones