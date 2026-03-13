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Torneo A

San Martín, líder indiscutido, buscará mantener la punta en la 17ª fecha de la Liga Nuevejuliense

El Campeonato de Primera División «A» se reanudará este viernes donde el puntero se enfrentará a Deportivo San Agustín y El Fortín Recibe a La Niña

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Después del receso del fin de semana pasado, el Campeonato de Primera División «A» de la Liga Nuevejuliense de Fútbol volverá a la acción este viernes 13 y domingo 15 de marzo con la disputa de la 17ª fecha de la Fase I. La programación incluirá seis encuentros cargados de emociones tanto en la parte alta como en la baja de la tabla.

Este viernes abrirán la jornada dos partidos a partir de las 21 horas. El líder del torneo, San Martín, recibirá en su estadio a Deportivo San Agustín, en un choque que promete buen fútbol y muchas oportunidades de gol, enfrentando a dos equipos con clara vocación ofensiva. En simultáneo, El Fortín se medirá con La Niña en un duelo crucial por la permanencia en la máxima categoría.

El domingo se disputarán cuatro encuentros. A las 16.30, Naón, escolta del campeonato, será local frente a Patricios, mientras que a las 17 horas Atlético Quiroga recibirá a Once Tigres en la Fortaleza Violeta. Más tarde, a las 19 horas en el estadio Alberto Dehenen, Atlético French se enfrentará a Agustín Alvarez, y finalmente, a las 19.30 horas, Atlético 9 de Julio cerrará la jornada ante Libertad en el Estadio Ramón N. Poratti.

Programación – 17ª fecha:

Viernes 13 de marzo

  • 21:00 hs: San Martín – San Agustín

  • 21:00 hs: El Fortín – La Niña

Domingo 15 de marzo

  • 16:30 hs: Naón – Patricios

  • 17:00 hs: Quiroga – Once Tigres

  • 19:00 hs: French – Ag. Alvarez

  • 19:30 hs: Atlético 9 de Julio – Libertad

Los equipos llegan con motivaciones distintas: mientras San Martín busca afianzar su liderazgo, varios clubes luchan por evitar el descenso, lo que asegura una fecha cargada de intensidad y emociones para los fanáticos del fútbol local.

Tabla de Posiciones:

PosiciónEquipoPuntos
1Atlético San Martín34
2Atlético Naón31
3Once Tigres28
4Libertad26
5Atlético French26
6San Agustín24
7Atlético 9 de Julio21
8Atlético Quiroga19
9Atlético Patricios16
10Agustín Alvarez16
11El Fortín15
12La Niña11

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