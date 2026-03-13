Francisco: 13 años de un pontificado que transformó la Iglesia

- Advertisement -

Hace 13 años, Jorge Mario Bergoglio fue elegido pontífice y adoptó el nombre de Francisco I, marcando un pontificado histórico caracterizado por la cercanía con los fieles, reformas internas en la Iglesia y un fuerte compromiso con la paz y el medioambiente.

El 13 de marzo de 2013 quedó grabado en la memoria de millones de argentinos y fieles católicos en todo el mundo. A las tres de la tarde, la emblemática fumata blanca surgió de la chimenea de la Capilla Sixtina y anunció que la Iglesia tenía un nuevo líder.

El impacto se multiplicó cuando el cardenal protodiácono Jean-Louis Tauran pronunció el nombre de Jorge Mario Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires. Así comenzaba el pontificado de Francisco I, el primer papa latinoamericano y jesuita en la historia del catolicismo.

Desde la renuncia de Benedicto XVI, la incertidumbre y las expectativas rodeaban al Cónclave de 2013. Los primeros escrutinios favorecían a cardenales como Ángelo Scola (Italia), Marc Ouellet (Canadá) y Odilo Scherer (Brasil). Sin embargo, una intervención de tres minutos de Bergoglio en una de las congregaciones previas convenció a los electores de su humildad y visión pastoral, consolidando su liderazgo hasta imponerse en la sexta ronda con 85 votos, ocho más de los necesarios.

Consciente del peso histórico de su elección, Bergoglio adoptó el nombre de Francisco, en honor a San Francisco de Asís, ejemplo de sencillez y servicio. Su primera aparición en el balcón de la Plaza de San Pedro marcó el tono de su papado: saludó a la multitud con un sencillo “Buona sera” y pidió a los fieles que rezaran por él antes de impartir su bendición.

Desde entonces, Francisco impulsó un cambio de paradigma en la Iglesia, priorizando una visión pastoral y cercana a los fieles. Su mensaje de apertura y misericordia se reflejó en la migración, la pobreza y el diálogo interreligioso. Además, promovió reformas dentro de la Cúria Romana y asumió una postura firme contra la pederastia clerical: “En la Iglesia hay lugar para todos. No hay lugar para el abuso ni para encubrirlo”, afirmó durante una homilía en Bruselas en septiembre de 2024.

En el ámbito internacional, su liderazgo se destacó en la mediación de conflictos y la promoción del cuidado ambiental. Su encíclica Laudato Si’ (2015) alertó sobre la crisis ambiental, el impacto del consumismo y la necesidad de un desarrollo sostenible basado en la solidaridad y la ética.

Francisco también se pronunció con firmeza sobre conflictos bélicos, como los de Gaza y Ucrania, promoviendo la paz y el diálogo como única vía para resolverlos. “La guerra es siempre una derrota. Pido poner fin a la locura de la violencia y comprometernos con una paz justa y duradera”, escribió en su cuenta oficial de X, @pontifex.

En este nuevo aniversario de su asunción, se recuerda al papa Francisco como un pontífice de cercanía y promoviendo la paz desde el Evangelio en todos los continentes.