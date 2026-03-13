Dra. Stella Fernández García: “La piel no es solo estética: consultar a tiempo puede evitar lesiones más complicadas”

El Salón Blanco del Palacio Comunal se colmó de público este viernes por la tarde, en un evento que combinó la inauguración de la Central de Telemedicina de la CEyS “Mariano Moreno” con una charla informativa sobre salud de la piel. La doctora Fernández García fue la encargada de brindar recomendaciones sobre prevención del cáncer de piel, destacando la importancia de la consulta temprana y los controles dermatológicos regulares.

“La piel no es solamente estética, también es una cuestión de salud”, sostuvo Fernández García. La especialista explicó que la radiación solar, incluso en días nublados o durante todo el año, puede generar daños acumulativos en el ADN celular, derivando en lesiones premalignas o malignas. “Cuando hay dudas sobre manchas, heridas que no cicatrizan o lesiones nuevas en zonas expuestas como rostro, brazos o dorso de manos, es fundamental consultar al dermatólogo”, añadió.

Durante la charla, la médica enfatizó la prevención y la detección temprana como las herramientas más efectivas para evitar complicaciones futuras. También destacó la importancia de protegerse del sol con gorros, sombreros y protector solar, no solo en verano sino a lo largo de todo el año, y de estar atentos a señales que puedan ser percibidas incluso por familiares.

El evento estuvo enmarcado dentro de la puesta en marcha de la nueva Central de Telemedicina, un servicio impulsado por la CEyS “Mariano Moreno” que permitirá acercar la atención especializada a localidades alejadas o con dificultad de acceso a dermatólogos. “La telemedicina nos permite llevar asistencia a pacientes que están a cientos de kilómetros, garantizando que puedan recibir atención oportuna aunque no tengan especialistas cerca”, explicó Fernández García.

El presidente de la cooperativa, Dr. Matías Lossino, dio la bienvenida a los asistentes y resaltó el compromiso de la institución con la salud de la comunidad. “Este servicio es un paso importante para democratizar el acceso a la medicina y facilitar la prevención y el diagnóstico temprano”, señaló.

El público, conformado por vecinos, autoridades locales y representantes de distintas instituciones, completó las sillas del salón, mostrando el interés de la comunidad por la salud de la piel y la incorporación de nuevas tecnologías médicas. La doctora Fernández García cerró la actividad destacando que con hábitos simples y la consulta oportuna se pueden prevenir riesgos y cuidar la piel de manera efectiva.