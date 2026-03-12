Día Mundial del Glaucoma: un llamado a cuidar la salud visual

- Advertisement -

Cada 12 de marzo se conmemora el Día Mundial del Glaucoma, una fecha promovida por la Asociación Mundial del Glaucoma (WGA) y la Asociación Mundial de Pacientes con Glaucoma (WGPA) desde 2008. Este día busca visibilizar un grupo de hasta 60 enfermedades oculares que degeneran progresivamente el nervio óptico y pueden causar ceguera irreversible.

Actualmente, el glaucoma es la segunda causa más común de ceguera a nivel mundial. Se estima que unas 60 millones de personas lo padecen, y para 2026 se espera que esta cifra siga en aumento. Aunque no existe una cura definitiva, la detección temprana permite frenar su avance y proteger la visión durante muchos años, incluso hasta el final de la vida.

Más que un día, es toda una semana

El Día Mundial del Glaucoma se enmarca dentro de la Semana Mundial del Glaucoma, que en 2026 se celebra del 10 al 16 de marzo. Durante estos días, muchos centros de salud realizan exámenes gratuitos o con descuento para la detección temprana de enfermedades que afectan al nervio óptico.

La información y la concienciación son fundamentales: familiares de primer grado de pacientes con glaucoma tienen un 10% más de probabilidades de desarrollar esta enfermedad. Difundir este conocimiento puede motivar a más personas a acudir regularmente al oftalmólogo.

La mejor forma de celebrarlo

La forma más efectiva de sumarse a la conmemoración es realizar un examen de la vista. El glaucoma avanza silenciosamente y la mayoría de los síntomas solo aparecen cuando el nervio óptico ya se encuentra deteriorado en un 40%, lo que hace que la detección temprana sea vital.

Conocer tu estado visual hoy puede significar preservar la visión mañana. Consultá a un oftalmólogo