jueves, marzo 12, 2026
25.5 C
Nueve de Julio
jueves, marzo 12, 2026
25.5 C
Nueve de Julio
Salud Pública

Comienza la campaña de vacunación antigripal 2026 en Lincoln

Desde la Secretaría de Salud del municipio remarcaron la importancia de la vacunación antigripal para prevenir la gripe y sus complicaciones, especialmente en los grupos de riesgo.

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

La Municipalidad de Lincoln inició este miércoles 11 de marzo la campaña de vacunación antigripal 2026, dirigida en esta primera etapa al personal de salud y a la población de adultos mayores de 65 años de edad. El objetivo es inmunizar a la población más expuesta al virus influenza, causante de la gripe, y reducir las complicaciones, hospitalizaciones, muertes y secuelas ocasionadas por la enfermedad. La vacunación es gratuita, no requiere orden médica y puede aplicarse junto a otras vacunas. Los lugares de vacunación son:

Hospital Municipal: lunes a viernes de 7 a 13 hs.
CIC Plaza España: jueves y viernes de 7 a 13 hs.
CIC San José: viernes de 9 a 13 hs.
CAPS Barrio La Rural: martes de 9 a 12 hs.
CAPS Barrio Fonavi: lunes, martes y miércoles de 7 a 13 hs.
CAPS Barrio Norte: lunes a jueves de 7 a 14.30 hs, viernes de 7 a 12 hs.

 

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6158

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR