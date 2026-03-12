Comienza la campaña de vacunación antigripal 2026 en Lincoln

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

La Municipalidad de Lincoln inició este miércoles 11 de marzo la campaña de vacunación antigripal 2026, dirigida en esta primera etapa al personal de salud y a la población de adultos mayores de 65 años de edad. El objetivo es inmunizar a la población más expuesta al virus influenza, causante de la gripe, y reducir las complicaciones, hospitalizaciones, muertes y secuelas ocasionadas por la enfermedad. La vacunación es gratuita, no requiere orden médica y puede aplicarse junto a otras vacunas. Los lugares de vacunación son:

Hospital Municipal: lunes a viernes de 7 a 13 hs.

CIC Plaza España: jueves y viernes de 7 a 13 hs.

CIC San José: viernes de 9 a 13 hs.

CAPS Barrio La Rural: martes de 9 a 12 hs.

CAPS Barrio Fonavi: lunes, martes y miércoles de 7 a 13 hs.

CAPS Barrio Norte: lunes a jueves de 7 a 14.30 hs, viernes de 7 a 12 hs.