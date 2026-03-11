Nuevo esquema de ajustes estacionales para las tarifas de gas

- Advertisement -

El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Energía, modificó el mecanismo que regula los ajustes estacionales del precio del gas que se trasladan a las tarifas que pagan los usuarios. La decisión, formalizada mediante la Resolución 60/2026, establece que los ajustes tarifarios se aplicarán según dos períodos estacionales: uno invernal, del 1 de mayo al 30 de septiembre, y otro estival, del 1 de octubre al 30 de abril del año siguiente. El objetivo de este cambio es ajustar el precio que se reconoce en los cuadros tarifarios al comportamiento real del consumo de gas en el país. Según el Gobierno, esto no impactará en lo que pagan los usuarios. La estacionalidad regulatoria ya no responde principalmente a cambios en el precio del gas, sino al comportamiento de la demanda del sistema, que suele aumentar de forma significativa a partir de mayo.

. Las distribuidoras de gas por redes deberán aceptar la modificación del esquema estacional, y en caso de no existir una aceptación expresa, se considerará aprobada automáticamente cuando las empresas presenten la primera solicitud de traslado del precio del gas a los cuadros tarifarios.