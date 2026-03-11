La Sociedad Rural se convierte en sala hospitalaria para una colecta de sangre

- Advertisement -

La Sociedad Rural nuevejuliense abrirá sus puertas el próximo miércoles 18 para convertirse en una sala hospitalaria temporal, donde se realizará una colecta de sangre organizada por el Servicio de Hemoterapia del Hospital Julián de Vedia.

La jornada, que tiene como objetivo “Donar Vida”, comenzará a las 7:30 y contará con la coordinación de Stella Corvalán, encargada del área, quien llevará adelante la registración de los donantes.

Los interesados en participar deben solicitar turno previamente llamando al 2345 656192. La colecta está abierta a personas saludables cuyas edades oscilen entre 18 y 65 años, que pesen más de 50 kg y cumplan con los requisitos básicos de salud para la donación.

El Hospital Julio de Vedia recuerda que donar sangre es un acto de solidaridad que puede salvar múltiples vidas, y que se recomienda asistir con desayuno liviano y ropa cómoda para facilitar el proceso.