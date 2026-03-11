Finanzas Clasificadas

El mercado descomprimió tras una de las mayores caídas intradiarias del petróleo El mercado descomprimió tras una de las mayores caídas intradiarias del petróleo

El barril abrió por encima de USD 112 y terminó la jornada cerca de USD 82 (≈ -26%). Aun así, el conflicto sigue escalando y las tensiones no ceden.

Últimas novedades del frente geopolítico:

Rumores en el Estrecho de Ormuz El martes por la tarde circularon versiones de que Irán estaría desplegando minas navales luego de que buques estadounidenses fueran escoltados por aviones militares.

Advertencia de Trump El presidente Donald Trump advirtió en Truth Social que, si los rumores se confirmaban, “las consecuencias militares para Irán serán nunca vistas”. Horas después anunció la destrucción de 10 barcos minadores iraníes.

Irán intenta escalar el conflicto

• El régimen nombró al hijo del Ayatolá como sucesor, con una postura aún más antiestadounidense. • Amenazó con atacar instalaciones tecnológicas estadounidenses en Israel, Dubái y Abu Dhabi. • Señaló explícitamente a compañías como $NVDA $AMZN $MSFT $PLTR.

Mensaje directo al mercado energético

Altos mandos iraníes declararon:

“Estados Unidos no será capaz de controlar los precios del petróleo. Cualquier barco que se dirija al estrecho será un blanco legítimo. No dejaremos que ni un litro de petróleo llegue a ni a sus socios”.

Cambio de estrategia

Tras la fuerte caída del petróleo, fuentes indican que Irán habría pasado de ataques recíprocos a bombardeos continuos.

Mientras tanto, Estados Unidos amenaza con controlar el Estrecho de Ormuz, aunque la marina rechaza con frecuencia pedidos de escolta de buques comerciales. Las tensiones siguen en aumento.

Respuesta del sistema energético global

La Agencia Internacional de Energía evalúa la mayor liberación de reservas estratégicas de la historia, superando el récord de 182 millones de barriles liberados en 2022.

Los países miembros cuentan con 1.200 millones de barriles en reservas, aunque algunos podrían pedir retrasar el plan.