Se desestimó el juicio político contra la jueza de faltas, Dra. Florencia Valinotti

En la mañana de este martes 10 de marzo, el Concejo Deliberante de Nueve de Julio recibió la comunicación oficial mediante la cual se desestima la realización del juicio político contra la jueza de Faltas, Dra. María Florencia Valinotti.

La decisión se formalizó a través de una comunicación oficial dirigida el Presidente del Cuerpo, Dr. Esteban Naudín.

La resolución, firmada este lunes 9 de marzo por el juez Humberto Valle, presidente de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, Sala II, del Departamento Judicial de Mercedes, señala que, habiéndose producido la desvinculación de la magistrada de su cargo, corresponde disponer el archivo de las actuaciones conforme lo establece el artículo 59 bis inciso “b” de la Ley de Enjuiciamiento de Magistrados de la Provincia de Buenos Aires (Ley 13.661 y sus modificaciones), aplicando de manera supletoria el artículo 24 de la Ley 8.751.

Con esta medida, la denuncia contra Valinotti queda oficialmente archivada, cerrando así un proceso que había generado atención en la comunidad nuevejuliense.