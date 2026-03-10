Reunión para impulsar mejoras en el servicio eléctrico de General Viamonte

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

La Cooperativa Eléctrica de General Viamonte continúa fortaleciendo el servicio eléctrico para sus asociados mediante gestiones estratégicas y obras de infraestructura.

En la ciudad de La Plata, el presidente Hernán Hansen, el síndico Héctor Molinari, el gerente Alejandro Gil y el ingeniero Daniel López mantuvieron un encuentro con el subsecretario de Energía de la Provincia de Buenos Aires, Gastón Ghioni, acompañado por la diputada provincial Viviana Guzzo, quien facilitó la reunión por cuarta vez consecutiva, promoviendo el diálogo institucional entre la Cooperativa y el área energética provincial.

Durante el encuentro, se analizaron las acciones desarrolladas en el marco del programa provincial Plan Verano, que durante la última temporada permitió respaldar la subestación local con equipos generadores financiados por la Provincia. Este apoyo evitó interrupciones del servicio en los momentos de mayor demanda y se implementó únicamente en siete distritos de la provincia, entre ellos Los Toldos, asegurando estabilidad eléctrica durante las olas de calor.

Obras en marcha por $370 millones

Además, se avanzó en la instalación de reguladores de tensión en la línea de 33 kV de la subestación local, una inversión de $370 millones financiada por FREBA. Esta obra permitirá mantener niveles de tensión más estables y mejorar la calidad del suministro eléctrico para todos los asociados.

Proyecto Parque Solar

La reunión también incluyó la presentación del proyecto de construcción de un parque solar de 5 MW en General Viamonte, impulsado por el Consejo de Administración. La Provincia comprometió apoyo mediante la cesión del terreno, la realización de estudios de prefactibilidad y la gestión de líneas de financiamiento, fomentando el desarrollo de energía renovable en el distrito.

El presidente Hernán Hansen destacó la predisposición del subsecretario Ghioni para avanzar en la agenda energética del distrito y agradeció a la diputada Guzzo por su acompañamiento en la gestión de proyectos que fortalecen el sistema eléctrico local.

Con estas acciones, la Cooperativa reafirma su compromiso de seguir invirtiendo en obras estratégicas, mejorar la calidad del servicio y promover un desarrollo energético sostenible para la comunidad.