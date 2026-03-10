martes, marzo 10, 2026
General

Prohibición de celulares en cárceles Bonaerenses

La propuesta establece que cada interno podrá comunicarse hasta un máximo de dos horas diarias, sin tener acceso libre a los teléfonos, y que se instalarán sistemas de inhibición y bloqueo de señal de telefonía móvil y transmisión de datos en los sectores donde se alojan los detenidos.

Un proyecto de ley presentado en la Legislatura provincial de Buenos Aires busca prohibir el uso de teléfonos celulares dentro de las cárceles bonaerenses, con el objetivo de evitar que se cometan delitos como estafas y extorsiones telefónicas desde el interior de los penales. La iniciativa, bautizada como “Ley Rodrigo”, fue impulsada por el diputado Oscar Liberman, de La Libertad Avanza, y cuenta con el respaldo de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado. Según Liberman, las cárceles se han convertido en “call centers del delito”, donde los detenidos utilizan celulares para planificar y ejecutar delitos. El proyecto propone dejar sin efecto el “Protocolo para el uso de teléfonos celulares” establecido durante la pandemia de Covid-19 y modificar la Ley de Ejecución Penal Bonaerense para que las comunicaciones de los internos se realicen exclusivamente a través de teléfonos fijos o dispositivos móviles provistos y controlados por el Servicio Penitenciario Bonaerense.

