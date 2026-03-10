martes, marzo 10, 2026
24.4 C
Nueve de Julio
General

Pascua Juvenil 2026: jóvenes de Nueve de Julio se preparan para vivir la Pasión de Cristo

La iniciativa invita a adolescentes a partir de 15 años a participar en actividades formativas y de servicio durante la Semana Santa, promoviendo la reflexión, la solidaridad y el compromiso comunitario.

0
En Nueve de Julio, se lanzó el Proyecto Pascua Juvenil 2026, una propuesta destinada a jóvenes a partir del cuarto año del secundario de todos los colegios de la ciudad. La iniciativa tiene como objetivo principal involucrar a los adolescentes en la vivencia de la Pasión de Cristo, a través de talleres, actividades formativas y tareas de servicio durante la Semana Santa.

Los organizadores destacan que esta experiencia busca fomentar valores como la solidaridad, el trabajo en equipo y la reflexión sobre la fe y la comunidad. Los jóvenes interesados podrán sumarse y obtener más información contactando a Florencia Arruiz al 2317 532743.

El proyecto representa una oportunidad única para que los adolescentes vivan una Semana Santa activa y significativa, participando en actividades que fortalecen tanto su desarrollo personal como su compromiso con los demás.

 

