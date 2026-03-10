“Municipios con más recursos y autonomía podrán resolver mejor los problemas de los vecinos”, afirmó la senadora Nerina Neumann

- Advertisement -

La polémica alrededor de las tasas municipales volvió a abrir la discusión sobre cómo se financian los municipios, y la senadora provincial de la UCR, Nerina Neumann, sostuvo que la cuestión va mucho más allá de eliminar o reducir impuestos locales.

“Las municipalidades son el mostrador del Estado, es el primer lugar donde van los vecinos por inconvenientes cotidianos y debe dar respuestas a sus comunidades todos los días. Por eso es importante que, sin oportunismos, debatamos seriamente cómo se financian”, señaló Neumann.

La legisladora resaltó que la discusión sobre las tasas municipales, que comenzó en los Concejos Deliberantes, adquirió ahora una dimensión provincial. “Está bien que la discusión haya salido de los Concejos Deliberantes, porque eso nos permite debatir algo mucho más importante: cómo se financian los municipios”, explicó.

Según Neumann, la presión tributaria en Argentina se distribuye en torno al 80% para Nación, 16% para las provincias y apenas 4% para los municipios, lo que demuestra que muchas veces el debate se inicia “por el extremo equivocado”.

“Sin dudas hay tasas que deberían eliminarse, como algunas vinculadas al combustible, y otras deberían cobrarse de manera más racional, como la tasa de alumbrado. Pero también es cierto que muchas de las tasas que hoy se discuten son derechos de oficina o contribuciones menores que casi nadie paga y que tienen muy poco impacto real en las finanzas municipales”, agregó.

Autonomía municipal

Para la senadora radical, el problema de fondo es la fuerte centralización de recursos en el nivel provincial, que termina condicionando la autonomía de los gobiernos locales. “Cuando la Provincia concentra los recursos, los municipios terminan buscando mecanismos para financiarse con tasas que muchas veces se desvirtúan. Al mismo tiempo, esa situación genera que algunos intendentes se victimicen frente a problemas de gestión o falta de obras”, sostuvo.

En ese sentido, Neumann recordó que desde la UCR se impulsa una reforma del sistema de coparticipación provincial para fortalecer a los municipios. “Proponemos que la Provincia aumente progresivamente la coparticipación municipal, llevándola del 16,14% actual al 20% en un plazo de cuatro años. De esa manera, los municipios podrían contar con más recursos propios y menos dependencia del gobierno provincial”, explicó.

La senadora agregó que cada Concejo Deliberante, junto con el presupuesto municipal, debería aprobar un Plan de Obras que no podrá ser inferior al 12% de lo recibido por coparticipación. “La idea no solo es darle más recursos a los municipios, sino también que asuman responsabilidades y utilicen los nuevos fondos en obras que hasta ahora dependían de la Provincia o de Fondos de Obra extraordinarios aprobados en la Legislatura”, detalló.

Neumann concluyó subrayando el rol de la Provincia: “Debe concentrarse en garantizar el funcionamiento de áreas clave como IOMA, rutas provinciales, educación y seguridad. Hoy, muchas veces termina financiando obras locales como iluminación, pavimento o redes de agua y cloacas, que deberían poder realizar los municipios con recursos propios y sin depender del gobernador de turno”.

“En el fondo, esta discusión nos lleva a algo más profundo: la autonomía municipal. Municipios con más recursos y más autonomía también son municipios con más responsabilidad y más capacidad para resolver los problemas concretos de sus vecinos”, finalizó la legisladora radical.