La concejal Inés Ormaechea impulsa un trabajo conjunto para seguir mejoranado la gestión del basural

La concejal de Propuesta Republicana (PRO), Inés Ormaechea, participó el viernes pasado un encuentro con otros miembros del Concejo Deliberante de una reunión convocada por la Intendente María José Gentile, para abordar la situación del basural a cielo abierto de Nueve de Julio, un problema que persiste desde hace casi tres décadas. La reunión se realizó a raíz del reciente llamado de la intendenta a reforzar la coordinación entre todos los actores involucrados en la gestión de residuos.

Ormaechea detalló los avances en el manejo del basural, donde se llevan a cabo tareas de remoción, compactación y control de focos de incendio. “El trabajo no se resuelve de un día para otro, pero hay un esfuerzo constante y sostenido para mejorar la situación, y ahora contamos con asistencia técnica y logística de la provincia”, afirmó. Entre las acciones anunciadas, se incluyó la participación del programa “Provincia Recicla”, que aportará un camión para el reciclado y un equipo técnico para asesorar sobre el manejo del sitio.

La concejal subrayó que la colaboración ciudadana es fundamental: “La separación de residuos no puede depender solo de la gestión municipal; necesitamos que los vecinos participen activamente. Cada aporte cuenta para que la ciudad esté más limpia y sostenible”. Ormaechea recordó experiencias de otros países y ciudades donde la educación ambiental desde la infancia genera hábitos que se replican en la vida cotidiana, contribuyendo al cuidado del entorno.

Durante el encuentro también se definieron próximas acciones, como visitas técnicas al basural y la implementación de proyectos de ordenanza destinados a mejorar la separación de residuos y fomentar el reciclado. Ormaechea enfatizó la necesidad de que las diferencias políticas no obstaculicen la búsqueda de soluciones, y que todos los bloques trabajen de manera coordinada en beneficio de los vecinos.

“Es momento de priorizar el bien común y construir una ciudad más limpia, saludable y organizada. Con voluntad y trabajo conjunto, podemos lograr un Nueve de Julio mejor para todos”, concluyó la concejal.