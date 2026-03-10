Golía cuestionó la propuesta de LLA de eliminar tasas

El intendente de Chacabuco, Darío Golía, cuestionó con dureza la propuesta impulsada por legisladores y concejales de La Libertad Avanza (LLA) para eliminar las tasas municipales en la provincia de Buenos Aires Province, y advirtió que la medida apunta a “desfinanciar” a los gobiernos locales.

En declaraciones, el jefe comunal aseguró que la iniciativa se inscribe en una estrategia del gobierno Nacional orientada a reducir los recursos del Estado en todos sus niveles.

“El gobierno Nacional lo que quiere y busca es desfinanciar al Estado en todas sus versiones. Y ahora va por desfinanciar a los municipios, que son prestadores de servicios”, afirmó Golía al referirse al debate que comenzó a instalarse en distintos distritos bonaerenses.

Según el intendente, la combinación de eliminación de tasas municipales, una eventual reducción de la coparticipación y menores transferencias desde niveles superiores del Estado tendría consecuencias directas sobre la gestión local.

“Sin tasas, con menor coparticipación y con menores transferencias, realmente se van a resentir todos los servicios de todas las ciudades”, advirtió.

Golía también planteó que la propuesta implicaría un avance sobre la autonomía de los municipios, principio que —remarcó— está garantizado por la Constitución. En ese sentido, sostuvo que cada gobierno local debe tener la potestad de definir sus propios mecanismos de financiamiento para poder sostener los servicios que presta a la comunidad.

“Los municipios son autónomos y esto es un avasallamiento a las autonomías municipales que están contempladas en la Constitución”, expresó.

Finalmente, el jefe comunal defendió el rol de las tasas dentro del esquema de financiamiento municipal y subrayó que se trata de recursos vinculados directamente a la prestación de servicios.

“Las tasas son fundamentales a la hora de prestar los servicios. Son una contraprestación por los servicios que el municipio brinda”, concluyó.