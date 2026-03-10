Día Internacional de las Juezas, una fecha para impulsar la igualdad en la justicia

Cada 10 de marzo se conmemora el Día Internacional de las Juezas, una fecha establecida en 2021 por la Organización de las Naciones Unidas con el objetivo de reconocer el trabajo de las mujeres que ejercen la magistratura y promover la igualdad de género en los sistemas judiciales de todo el mundo.

La proclamación fue aprobada por la Asamblea General tras una iniciativa impulsada por la Asociación Internacional de Mujeres Juezas (IAWJ), una entidad que desde hace casi tres décadas trabaja para incrementar la presencia femenina en la judicatura y promover el acceso igualitario a la justicia para mujeres y niñas.

El lema que acompaña esta conmemoración desde su creación es claro: “Para conseguir justicia necesitamos más mujeres en la justicia”. La campaña busca destacar los avances logrados en materia de igualdad de género, pero también señalar los desafíos que aún persisten para que las mujeres accedan a cargos judiciales en todos los niveles.

En este año 2026, la quinta celebración anual del día tiene como tema “Mujeres juezas en el estrado y más allá: protegiendo el acceso a la justicia”.

La consigna subraya el papel multifacético que desempeñan las magistradas no solo en los tribunales, sino también en la defensa de los derechos humanos, la promoción de la equidad y el fortalecimiento del estado de derecho.

Según datos de la IAWJ, la organización reúne actualmente a más de 6.500 juezas de más de 100 países y territorios, consolidando una red internacional que busca impulsar reformas, capacitaciones y estrategias que permitan ampliar la representación femenina en la judicatura.

La creación de este día internacional también se vincula con los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que promueve la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres como pilares para lograr sociedades más justas, democráticas y pacíficas.

La presencia femenina en la justicia tiene antecedentes históricos que se remontan a miles de años.

De acuerdo con relatos bíblicos, la primera jueza conocida en la historia occidental fue Débora, considerada una líder del pueblo de Israel que impartía justicia y mediaba en conflictos entre tribus.

En la actualidad, la conmemoración del Día Internacional de las Juezas invita a los Estados, organizaciones internacionales y a la sociedad civil a realizar campañas de concientización y actividades educativas que promuevan la participación equitativa de mujeres en todos los niveles del sistema judicial.

El objetivo es claro: construir sistemas de justicia más representativos, inclusivos y capaces de garantizar el acceso igualitario a la ley para toda la sociedad.