“Sazón” vuelve con una nueva edición y abre la convocatoria para stands gastronómicos

Una nueva edición de “Sazón”, la feria gastronómica que reúne a emprendedores, elaboradores y propuestas culinarias del distrito, ya tiene fecha confirmada y abrió la inscripción para quienes deseen participar con stands de comida.

El evento se desarrollará durante dos jornadas: el sábado 11 de abril de 13 a 00 horas y el domingo 12 de abril de 12 a 22 horas, en un espacio pensado para que vecinos y visitantes puedan disfrutar de una amplia variedad de platos, productos regionales y propuestas gastronómicas elaboradas por emprendimientos, comercios e instituciones locales.

Con el paso de los años, “Sazón” se fue consolidando como uno de los encuentros gastronómicos más importantes del calendario local. La feria propone un gran paseo de sabores que, además de la oferta culinaria, incluye actividades culturales, espectáculos en vivo y propuestas recreativas para toda la familia.

La iniciativa busca, principalmente, dar visibilidad a los productores y emprendedores gastronómicos del distrito, generando un espacio de encuentro donde se compartan experiencias, sabores y tradiciones culinarias.

Convocatoria para stands

Quienes deseen formar parte de esta nueva edición con un stand gastronómico ya pueden inscribirse. El plazo para completar el registro permanecerá abierto hasta el 25 de marzo.

La inscripción se realiza a través del siguiente formulario online:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9K-g98NrQljCJrEi2GMzUNjYLPhHzIHJgUq5_9ziZWk2C0g/viewform?usp=header

Consultas

Para obtener más información, las personas interesadas pueden comunicarse con:

Dirección de Bromatología: 610086

610086 Oficina de Empleo: 610083 / 610084

La propuesta vuelve a presentarse como una oportunidad para potenciar el trabajo de los emprendimientos gastronómicos locales y ofrecer a la comunidad un espacio de encuentro en torno a la cultura del buen comer.