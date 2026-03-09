Intensos operativos de prevención en Pehuajó dejaron múltiples secuestros y aprehensiones

- Advertisement -

Durante el último fin de semana, la ciudad de Pehuajó fue escenario de diversos operativos de prevención coordinados entre el Grupo GAD, DDI, Delegación de Narcotráfico, CPR, DTO de Seguridad Vial y personal de la Guardia de Prevención Ciudadana (GPC). Como resultado de estas acciones, se secuestraron 33 motocicletas de distintas cilindradas por carecer de la documentación obligatoria para circular.

En el mismo marco, se retuvieron dos vehículos cuyos conductores —un hombre mayor de edad y un joven de 17 años— dieron positivo en los tests de alcoholemia. Las actuaciones fueron derivadas al Juzgado de Faltas local.

Además, a raíz de dos denuncias vecinales por el robo de motocicletas —una Motomel 110 c.c. y una Honda 150 c.c.—, las tareas investigativas permitieron recuperar ambos vehículos. En el caso de la Honda, un menor de 16 años fue imputado como autor del hecho. Las actuaciones están a cargo de la Fiscalía de Menores de Trenque Lauquen, y los rodados fueron restituidos a sus propietarios según las directivas del magistrado interviniente.

Por otro lado, se produjo la aprehensión de un hombre de 25 años, oriundo de Carlos Casares, por el delito de hurto agravado en flagrancia, tras ser sorprendido robando un teléfono celular a un vecino de la ciudad. El sujeto quedó a disposición de la Fiscalía N°7, a cargo del Dr. Luis Alberto Caldentey, quien luego de cumplimentar los recaudos legales le otorgó la libertad.

Los operativos reflejan el trabajo conjunto de las fuerzas de seguridad locales y refuerzan el compromiso con la prevención del delito y la seguridad vial en la ciudad.