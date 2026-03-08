Javier Rodríguez destacó el valor productivo y social de la Fiesta Provincial del Trigo en Tres Arroyos

- Advertisement -

El ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, participó este domingo del tradicional desfile de la 57° Fiesta Provincial del Trigo en la ciudad de Tres Arroyos, una de las celebraciones productivas más emblemáticas del interior bonaerense.

Durante la jornada se desarrollaron algunas de las actividades centrales de la fiesta, entre ellas el Desfile Oficial, el tradicional Golpe de Reja y la entrega del Premio Espiga de Oro. También se realizaron las distinciones a Agricultor Pionero, Peón Rural y a las Muestras de Trigo destacadas, en reconocimiento al trabajo y la trayectoria de productores y trabajadores del sector.

En el marco del acto oficial, Rodríguez destacó el valor que tienen estas celebraciones para las comunidades del interior. “Estas fiestas no solo reconocen una actividad productiva, sino también el esfuerzo colectivo de una ciudad que se construye entre todos”, expresó.

El ministro también agradeció la invitación del intendente local, Pablo Garate, y resaltó la importancia del trabajo articulado entre los distintos niveles del Estado. “Quiero agradecer al intendente por la invitación, por la articulación y por el trabajo permanente que venimos llevando adelante entre el municipio y la provincia de Buenos Aires”, señaló.

En esa línea, Rodríguez remarcó que la presencia del gobierno provincial en la fiesta refleja la importancia estratégica del sector agropecuario para el interior bonaerense. “La presencia del Ministerio tiene que ver con la importancia que tiene la producción agropecuaria no solo para Tres Arroyos sino para todo el interior bonaerense. Desde el gobierno de la provincia, junto a Axel Kicillof, tenemos la decisión de acompañar a todas las producciones y especialmente al interior”, afirmó.

El funcionario también subrayó que el desarrollo del sector agropecuario requiere fortalecer toda la cadena productiva. “En Tres Arroyos hay un vector muy importante en la cadena del trigo y los desafíos no pasan solamente por expandir la producción, sino también por industrializarla, generar valor agregado y fortalecer un entramado que integre producción primaria, industria, ciencia y tecnología”, explicó.

En relación con la última campaña agrícola, Rodríguez señaló que los resultados productivos fueron positivos en la provincia de Buenos Aires. “Cuando uno mira los números generales, el clima acompañó muchísimo y eso generó mayores rendimientos. En términos generales estamos ante récords productivos provinciales”, indicó.

No obstante, advirtió que el contexto económico continúa siendo complejo para los productores. “Estamos en una situación complicada para los sectores productivos, con incrementos en los insumos y en los combustibles que afectan la competitividad”, agregó.

En ese marco, el ministro cuestionó el rumbo económico del gobierno nacional. “Cuando uno habla con empresarios, con trabajadores o con familias que no llegan a fin de mes, esa realidad contrasta mucho con el relato de que la macroeconomía está bien. Es evidente que la macroeconomía no puede estar bien si la vida cotidiana de la gente está cada vez más complicada”, sostuvo.

Finalmente, Rodríguez hizo referencia al Día Internacional de la Mujer, que se conmemora cada 8 de marzo, y destacó el rol de las mujeres en las comunidades rurales. “Quiero transmitir un saludo y un reconocimiento muy especial a todas las mujeres, y destacar el enorme aporte que realizan todos los días en nuestras comunidades y en la producción”, expresó.

En ese sentido, remarcó la necesidad de seguir impulsando políticas que reduzcan las desigualdades. “Una de las brechas más visibles es la laboral: muchas veces por el mismo trabajo las mujeres cobran menos. Son desigualdades que están estudiadas y que requieren políticas concretas para reducirlas. También tenemos que seguir trabajando para eliminar la violencia por motivos de género”, concluyó.