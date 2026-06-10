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Cuatro dotaciones extinguieron el fuego originado en una carpintería

El siniestro fue Avda Avellaneda casi Robbio, comenzó pasada la hora 6 y provoco grandes daños materiales

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Importante incendio en una maderera de calle Avellaneda

Un voraz incendio se desató pasada a hota 6, este miércoles en una carpintería ubicada sobre calle Avellaneda al 1300, cerca de Robbio, generando una intensa movilización de los servicios de emergencia.

En el lugar trabajaron cuatro dotaciones de Bomberos Voluntarios, que combatieron las llamas en un operativo de gran magnitud. El fuego afectó una importante cantidad de madera almacenada en el predio, lo que complicó las tareas de control y extinción debido a la alta combustibilidad del material.

La columna de humo pudo observarse desde distintos puntos de la zona, causando preocupación entre vecinos de la zona.

Mientras tanto, los Bomberos trabajaron para que el fuego no dañe viviedas aldañas y poder circunscribir el foto igneo mientyras persona de la GUM , YTransito y Policial se presentaron para ordenar la circulacion de la población.

No hubo personas heridas ni sobre las causas que originaron el siniestro.

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