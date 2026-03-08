Día Internacional de las Mujeres 2026: Derechos, justicia y acción por y para todas las mujeres y niñas

- Advertisement -

Este domingo 8 de marzo de 2026 se conmemora un nuevo Día Internacional de la Mujer, conocido en este último tiempo como 8M. Se trata de una jornada de lucha y de reconocimiento de derechos de las mujeres, cambiando la perspectiva que se tenía sobre esta jornada en décadas pasadas.

Al iniciar el segundo cuarto del siglo XXI, ningún país ha logrado cerrar completamente las brechas legales entre hombres y mujeres. En 2026, las mujeres solo cuentan con el 64 % de los derechos legales que tienen los hombres a nivel mundial. Áreas fundamentales como el trabajo, la seguridad, la propiedad, la familia, los negocios y la jubilación siguen reguladas por normas que desfavorecen sistemáticamente a las mujeres.

Desde leyes discriminatorias hasta normas sociales nocivas, las mujeres y niñas enfrentan obstáculos persistentes —y en algunos casos retrocesos— en su lucha por la igualdad ante la justicia. Al ritmo actual, cerrar estas brechas legales tomaría 286 años, una cifra que representa más un desafío que un plazo aceptable.

“Sin sistemas judiciales que funcionen para las mujeres, los derechos se convierten en una promesa que nunca se cumple”, advierten organizaciones internacionales.

Este año, el Día Internacional de las Mujeres 2026 (IWD 2026) se celebra bajo el lema “Derechos, justicia y acción por y para todas las mujeres y niñas”, buscando amplificar la determinación colectiva para avanzar hacia una justicia igualitaria. El llamado principal es derribar las barreras estructurales que impiden la igualdad ante la ley: leyes discriminatorias, protecciones legales insuficientes y normas sociales que erosionan los derechos de las mujeres y niñas.

La Declaración Universal de Derechos Humanos lo expresa claramente: “Todos (todas las personas) son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley” (artículo 7).

La justicia igualitaria implica que los derechos de las mujeres no queden solo en el papel, sino que se apliquen efectivamente: acceso a la educación, fin del matrimonio infantil, libertad para trabajar y participar en la vida política, protección contra la violencia de género, leyes familiares y laborales no discriminatorias, y sistemas judiciales inclusivos y centrados en las sobrevivientes.

ONU Mujeres y la comunidad internacional conmemorarán este año el Día Internacional de las Mujeres el 9 de marzo, coincidiendo con la 70.ª sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW70), un espacio en el que representantes de Estados miembros y sociedad civil negociarán acciones concretas para garantizar el acceso a la justicia y eliminar las leyes y prácticas discriminatorias.

El IWD 2026 convoca a todas las personas a unirse a esta acción global: “Derechos, justicia y acción por y para todas las mujeres y niñas”. Se invita a compartir historias y mensajes en línea usando la etiqueta #PorYParaTodas y a seguir a ONU Mujeres para conocer los eventos programados.

