Buen tiempo en Nueve de Julio durante la segunda semana de marzo

El Servicio Meteorológico Nacional actualizó este domingo 8 de marzo, a las 05:56 horas, el pronóstico del tiempo para Nueve de Julio, adelantando una segunda semana de marzo con condiciones agradables y estables.

Para el domingo, se espera una jornada con temperaturas mínimas de 13° y máximas de 25°, ideales para actividades al aire libre. El lunes el termómetro registrará entre 16° y 24°, manteniendo la tendencia de días templados.

El martes, la temperatura oscilará entre 16° y 26°, mientras que el miércoles se prevé la jornada más cálida de la semana, con máximas que podrían alcanzar los 30°. El jueves y viernes continuarán con clima agradable, con mínimas de 16-17° y máximas de 29°, y el sábado cerrará la semana con temperaturas entre 16° y 28°.

Los especialistas señalan que la ausencia de precipitaciones y la presencia de cielos despejados favorecerán la realización de actividades recreativas y deportivas al aire libre, destacando la comodidad térmica durante la mayor parte de la semana.

En resumen, la segunda semana de marzo se presenta en Nueve de Julio con un clima estable y agradable, ideal para disfrutar de días al aire libre y planificar actividades sin inconvenientes por el mal tiempo.