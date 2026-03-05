Mujer detenida por abandonar a su bebé recién nacido en Merlo

- Advertisement -

Una mujer de 32 años, identificada como Yolanda Inés Saucedo, fue detenida en la localidad bonaerense de Merlo después de abandonar a su bebé recién nacido en la calle, dentro de una bolsa de tela.

El hecho ocurrió en la calle Juan XXIII, casi esquina Bertrand Russell, y generó conmoción en el barrio.

El bebé, que tenía pocas horas de vida y aún conservaba el cordón umbilical, fue encontrado por vecinos y trasladado de inmediato al hospital Eva Perón de Merlo, donde se encuentra bajo resguardo judicial.

La causa recayó en la UFI Nº1 de Morón y se encuentra bajo investigación. . La causa inicialmente fue caratulada como averiguación de ilícito, pero luego cambió a abandono de persona.