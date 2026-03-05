El gobernador Axel Kicillof encabezó el cierre de las jornadas por el día internacional de la mujer trabajadora en el Teatro Argentino de La Plata, acompañado por la vicegobernadora Verónica Magario y la ministra de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz. En su discurso, Kicillof destacó la labor conjunta entre el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial para avanzar en políticas de género. “En la provincia de Buenos Aires, mantenemos el único Ministerio de las Mujeres del país, a pesar de los recortes y desfinanciamientos del Gobierno nacional”, afirmó Kicillof, criticando la política de ajuste y abandono de las mujeres. La jornada incluyó debates sobre género, justicia y políticas públicas, y se reconocieron a mujeres destacadas como Emilce Moler, Estela de Carlotto y Cristina Caamaño. Kicillof enfatizó que “no vamos a dejar que nos gane el desánimo ni la tristeza” y llamó a seguir luchando por una sociedad más justa e igualitaria. La vicegobernadora Magario destacó la necesidad de cambiar el modelo nacional para priorizar la igualdad de género, mientras que la ministra Díaz subrayó la importancia de un Estado presente y comprometido con las mujeres.
Kicillof: “No vamos a dejar que nos gane el desánimo ni la tristeza” en el cierre de las jornadas por el día de la mujer trabajadora
En su discurso, Kicillof destacó la labor conjunta entre el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial para avanzar en políticas de género
