jueves, marzo 5, 2026
21.7 C
Nueve de Julio
jueves, marzo 5, 2026
21.7 C
Nueve de Julio
Política

Kicillof: “No vamos a dejar que nos gane el desánimo ni la tristeza” en el cierre de las jornadas por el día de la mujer trabajadora

En su discurso, Kicillof destacó la labor conjunta entre el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial para avanzar en políticas de género

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

El gobernador Axel Kicillof encabezó el cierre de las jornadas por el día internacional de la mujer trabajadora en el Teatro Argentino de La Plata, acompañado por la vicegobernadora Verónica Magario y la ministra de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz. En su discurso, Kicillof destacó la labor conjunta entre el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial para avanzar en políticas de género. “En la provincia de Buenos Aires, mantenemos el único Ministerio de las Mujeres del país, a pesar de los recortes y desfinanciamientos del Gobierno nacional”, afirmó Kicillof, criticando la política de ajuste y abandono de las mujeres. La jornada incluyó debates sobre género, justicia y políticas públicas, y se reconocieron a mujeres destacadas como Emilce Moler, Estela de Carlotto y Cristina Caamaño. Kicillof enfatizó que “no vamos a dejar que nos gane el desánimo ni la tristeza” y llamó a seguir luchando por una sociedad más justa e igualitaria. La vicegobernadora Magario destacó la necesidad de cambiar el modelo nacional para priorizar la igualdad de género, mientras que la ministra Díaz subrayó la importancia de un Estado presente y comprometido con las mujeres.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6151

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR