Kicillof: “No vamos a dejar que nos gane el desánimo ni la tristeza” en el cierre de las jornadas por el día de la mujer trabajadora

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

El gobernador Axel Kicillof encabezó el cierre de las jornadas por el día internacional de la mujer trabajadora en el Teatro Argentino de La Plata, acompañado por la vicegobernadora Verónica Magario y la ministra de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz. En su discurso, Kicillof destacó la labor conjunta entre el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial para avanzar en políticas de género. “En la provincia de Buenos Aires, mantenemos el único Ministerio de las Mujeres del país, a pesar de los recortes y desfinanciamientos del Gobierno nacional”, afirmó Kicillof, criticando la política de ajuste y abandono de las mujeres. La jornada incluyó debates sobre género, justicia y políticas públicas, y se reconocieron a mujeres destacadas como Emilce Moler, Estela de Carlotto y Cristina Caamaño. Kicillof enfatizó que “no vamos a dejar que nos gane el desánimo ni la tristeza” y llamó a seguir luchando por una sociedad más justa e igualitaria. La vicegobernadora Magario destacó la necesidad de cambiar el modelo nacional para priorizar la igualdad de género, mientras que la ministra Díaz subrayó la importancia de un Estado presente y comprometido con las mujeres.