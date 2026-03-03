martes, marzo 3, 2026
Clima

Otoño cálido y seco en la provincia de Buenos Aires

El pronóstico es preocupante, ya que la llegada de El Niño para mediados de año podría agravar la situación, aumentando el riesgo de incendios forestales y profundizando la sequía en áreas productivas

La provincia de Buenos Aires se prepara para un otoño más cálido de lo normal, con temperaturas que podrían superar los 14 a 16 grados promedio.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte que el período de marzo a mayo será marcado por un aumento de la temperatura, con lluvias estables pero posibles déficits en algunas zonas.El SMN recomienda estar atentos a los reportes diarios y alertas tempranas para tomar medidas preventivas.

La situación es especialmente delicada en el sur del Litoral y el norte de Buenos Aires, donde se esperan déficits de precipitaciones. En este contexto, es fundamental que los productores y la población en general tomen medidas para mitigar los efectos de la sequía y el calor extremo.

El SMN continuará monitoreando la situación y proporcionando actualizaciones periódicas para que la población esté informada y preparada.

Es importante estar atentos a los reportes y tomar medidas preventivas para evitar daños a la salud, la agricultura y el medio ambiente.

