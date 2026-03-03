Otoño cálido y seco en la provincia de Buenos Aires

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

La provincia de Buenos Aires se prepara para un otoño más cálido de lo normal, con temperaturas que podrían superar los 14 a 16 grados promedio.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte que el período de marzo a mayo será marcado por un aumento de la temperatura, con lluvias estables pero posibles déficits en algunas zonas. El SMN recomienda estar atentos a los reportes diarios y alertas tempranas para tomar medidas preventivas.

La situación es especialmente delicada en el sur del Litoral y el norte de Buenos Aires, donde se esperan déficits de precipitaciones. En este contexto, es fundamental que los productores y la población en general tomen medidas para mitigar los efectos de la sequía y el calor extremo.

El SMN continuará monitoreando la situación y proporcionando actualizaciones periódicas para que la población esté informada y preparada.

Es importante estar atentos a los reportes y tomar medidas preventivas para evitar daños a la salud, la agricultura y el medio ambiente.