Adiós a Guido Mérico: un médico de vocación y de compromiso con la peditría

En las primeras horas de este martes 3 de marzo, se conoció el deceso de Guido Salvador Méndico, a los 81 años de edad.

Se trata de quien fue un médico pediatra dedicado, además, en su compromiso con la sociedad, fue concejal por la UCR y, sobre todo, un hombre de familia y comunidad que dejó una huella imborrable en quienes lo conocieron.

Nacido el 9 de julio de 1944, Guido eligió esta ciudad para su desarrollo profesional, inspirándose en las profundas raíces familiares de Nueve de Julio.

A lo largo de su vida, mostró un compromiso inquebrantable con la salud infantil, destacándose como director del Hospital Julio de Vedia, donde brindó atención de calidad a generaciones de niños.

Su vocación como pediatra estuvo marcada por un don de gente excepcional: era conocido por su amabilidad, su generosidad, y su inquebrantable dedicación a cada uno de sus pacientes y sus familias. Además, se desempeñó como Concejal en los primeros años de la democracia argentina, en la década de 1980, y fue una figura respetada en su comunidad por su labor tanto profesional como cívica.

Guido Salvador fue también hijo de un destacado periodista y analista de cine, figura muy conocida en los medios de comunicación de su tiempo. Como buen hijo, siguió un camino donde la empatía, el compromiso y el cuidado de los demás fueron siempre su mayor motivación.

Era padre de cinco hijos: Guido, Martín, Cecilia, Juan Pablo y María Laura, a quienes les legó una vida de amor, ejemplo y trabajo por el bien común.

El funeral se llevará a cabo este martes 3 de marzo de 2026, a las 18:00 horas, en el Cementerio de Nueve de Julio, luego de su velatorio que se está llevando a cabo en la Sala 3 del Complejo de Salas Velatorias.

En memoria de un hombre excepcional, querido vecino, profesional íntegro y amigo entrañable, sus seres queridos lo recordarán siempre con cariño y gratitud.