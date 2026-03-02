Pehuajó: detenciones por abuso sexual y desobediencia, recuperan motos robadas y refuerzan controles de alcoholemia

- Advertisement -

En el marco de distintas actuaciones llevadas adelante en Pehuajó, se efectivizó la detención de un hombre de 22 años, oriundo de esta ciudad, en una causa caratulada como “Abuso Sexual”. La medida fue dispuesta por el Juzgado en lo Criminal N° 1. Tras su aprehensión, el imputado fue trasladado a otra dependencia policial de la jurisdicción, donde continuará a disposición de la Justicia en el marco del proceso penal correspondiente.

Por otra parte, y a raíz de dos denuncias por la sustracción de motocicletas tipo 110 c.c. en la vía pública, personal policial realizó tareas investigativas que permitieron recuperar ambos rodados. En los hechos se encuentran implicados dos menores de edad domiciliados en esta ciudad, con intervención de la Fiscalía de Menores del Departamento Judicial de Trenque Lauquen.

En otro procedimiento, se concretó la aprehensión de un hombre de 22 años por el delito de “Desobediencia en Flagrancia”, tras constatarse que incumplía una medida judicial de prohibición de acercamiento hacia su ex pareja. El imputado fue puesto a disposición de la UFI N° 8 y, luego de cumplimentarse los recaudos legales, trasladado a otra comisaría de la jurisdicción para continuar con el proceso judicial.

Asimismo, dos hombres mayores de edad fueron aprehendidos en la zona céntrica de la ciudad por ocasionar disturbios e incitar a la pelea en la vía pública. Se iniciaron actuaciones contravencionales con intervención del Juzgado de Paz Letrado. Una vez cumplidos los pasos legales correspondientes, ambos recuperaron la libertad.

Finalmente, durante el último fin de semana se desarrollaron operativos de control de alcoholemia sobre vehículos y motocicletas en distintos puntos de la ciudad. Como resultado, se registraron tres casos positivos en conductores de automóviles y dos en motociclistas, procediéndose al secuestro de los rodados involucrados. Las actuaciones quedaron a disposición del Juzgado de Faltas.