San Martín es único líder tras una victoria épica sobre Atlético Quiroga

La jornada de este domingo dejó grandes emociones y movimientos en la parte alta de la tabla. Fue al jugarse la deimosexta fecha de la Fase I del Torneo de Primera “A” de la Liga Nuevejuliense.

En campo ‘Santo’ San Martín logró un trunfo en el minuto final garcias a un penal ante Atlético Quirga que estuvo a punto de derrotarlo.

Con arbitraje de Martín Utello, con 2 goles decAgustín Hipkins, otro de Enzo Monjada, y uno de penal de Mateo Lizaso, San Martín venció a Atlético Quiroga con tres goles de Lucas del Papa.

San Martín 4 vs. Atlético Quiroga 3

Arbitraje: Martín Utello

Libertad 0 vs. Once Tigres 2

Arbitraje: Enrique Márquez

Goles: Vladimir Ascani (2).

Resultado: Once Tigres se llevó los tres puntos con una victoria por 2-0, gracias a un doblete de Vladimir Ascani. Con esta victoria, Once Tigres sumó 28 puntos y sigue en la pelea por los primeros puestos.

Agustín Álvarez 2 vs. Atlético 9 de Julio 1

Arbitraje: Martín Moreno

Goles: Ignacio Bossio (2) para Agustín Álvarez; Maximiliano Acosta para Atlético 9 de Julio.

Resultado: Agustín Álvarez logró una victoria por 2-1 sobre Atlético 9 de Julio, con un doblete de Ignacio Bossio, en el minuto final. Con estos tres puntos, Agustín Álvarez alcanzó los 16 puntos en la tabla y avanza ya que quiere estar entre los 8 rumbo a la fase II.

La Niña 0 vs. Atlético French 3

Arbitraje: Ricardo Tripulillo

Goles: Santiago Molina, Lucas Rodríguez y Joaquín Susi.

Resultado: Atlético French se impuso por 3-0 ante La Niña, con goles de Santiago Molina, Lucas Rodríguez y Joaquín Susi. Este resultado permite a Atlético French sumar 26 puntos y mantenerse en la lucha por los primeros puestos.

Atlético Patricios 0 vs. El Fortín 0

Resultado: Empate sin goles.

Resultado: Atlético Patricios y El Fortín no se hicieron daño, y el empate sin goles mantiene a ambos equipos en la mitad de la tabla, con Atlético Patricios en 16 puntos y El Fortín en 15.

San Agustín 2-1 Atlético Naón

Resultado: San Agustín logró una victoria clave por 2-1 ante Atlético Naón, alcanzando los 24 puntos y manteniéndose en la lucha por los primeros puestos

Tabla de Posiciones:

Posición Equipo Puntos 1 Atlético San Martín 34 2 Atlético Naón 31 3 Once Tigres 28 4 Libertad 26 5 Atlético French 26 6 San Agustín 24 7 Atlético 9 de Julio 21 8 Atlético Quiroga 19 9 Atlético Patricios 16 10 Agustín Alvarez 16 11 El Fortín 15 12 La Niña 11

El campeonato sigue estando muy parejo, con San Martín aferrándose al primer puesto, pero varios equipos aún tienen aspiraciones de llegar a la cima. Cada fecha se está convirtiendo en una verdadera final para los equipos que luchan por clasificar a la segunda instancia de la competencia, fase II.