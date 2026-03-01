lunes, marzo 2, 2026
Torneo A

San Martín es único líder tras una victoria épica sobre Atlético Quiroga

El Santo se impuso 4 a 3 ante 'El Violeta', mientras que Agustín Álvarez derrotó 2 a 1 a Atlético 9 de Julio y suma 16 puntos. Tambien ganaron Atlético French y Once Tigres

0
La jornada de este domingo dejó grandes emociones y movimientos en la parte alta de la tabla. Fue al jugarse la deimosexta fecha de la Fase I del Torneo de Primera “A” de la Liga Nuevejuliense.

En campo ‘Santo’ San Martín logró un trunfo en el minuto final garcias a un penal ante Atlético Quirga que estuvo a punto de derrotarlo.

Con arbitraje de Martín Utello, con 2 goles decAgustín Hipkins, otro de Enzo Monjada, y uno de penal de Mateo Lizaso, San Martín venció a Atlético Quiroga con tres goles de Lucas del Papa.

  • San Martín 4 vs. Atlético Quiroga 3
    Arbitraje: Martín Utello
  • Libertad 0 vs. Once Tigres 2
    Arbitraje: Enrique Márquez
    Goles: Vladimir Ascani (2).
    Resultado: Once Tigres se llevó los tres puntos con una victoria por 2-0, gracias a un doblete de Vladimir Ascani. Con esta victoria, Once Tigres sumó 28 puntos y sigue en la pelea por los primeros puestos.
  • Agustín Álvarez 2 vs. Atlético 9 de Julio 1
    Arbitraje: Martín Moreno
    Goles: Ignacio Bossio (2) para Agustín Álvarez; Maximiliano Acosta para Atlético 9 de Julio.
    Resultado: Agustín Álvarez logró una victoria por 2-1 sobre Atlético 9 de Julio, con un doblete de Ignacio Bossio, en el minuto final. Con estos tres puntos, Agustín Álvarez alcanzó los 16 puntos en la tabla y avanza ya que quiere estar entre los 8 rumbo a la fase II.
  • La Niña 0 vs. Atlético French 3
    Arbitraje: Ricardo Tripulillo
    Goles: Santiago Molina, Lucas Rodríguez y Joaquín Susi.
    Resultado: Atlético French se impuso por 3-0 ante La Niña, con goles de Santiago Molina, Lucas Rodríguez y Joaquín Susi. Este resultado permite a Atlético French sumar 26 puntos y mantenerse en la lucha por los primeros puestos.
  • Atlético Patricios 0 vs. El Fortín 0
    Resultado: Empate sin goles.
    Resultado: Atlético Patricios y El Fortín no se hicieron daño, y el empate sin goles mantiene a ambos equipos en la mitad de la tabla, con Atlético Patricios en 16 puntos y El Fortín en 15.
  • San Agustín 2-1 Atlético Naón
    Resultado: San Agustín logró una victoria clave por 2-1 ante Atlético Naón, alcanzando los 24 puntos y manteniéndose en la lucha por los primeros puestos

Tabla de Posiciones:

PosiciónEquipoPuntos
1Atlético San Martín34
2Atlético Naón31
3Once Tigres28
4Libertad26
5Atlético French26
6San Agustín24
7Atlético 9 de Julio21
8Atlético Quiroga19
9Atlético Patricios16
10Agustín Alvarez16
11El Fortín15
12La Niña11

El campeonato sigue estando muy parejo, con San Martín aferrándose al primer puesto, pero varios equipos aún tienen aspiraciones de llegar a la cima. Cada fecha se está convirtiendo en una verdadera final para los equipos que luchan por clasificar a la segunda instancia de la competencia, fase II.

 

