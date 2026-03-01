San Martín es único líder tras una victoria épica sobre Atlético Quiroga

La jornada de este domingo dejó grandes emociones y movimientos en la parte alta de la tabla. Fue al jugarse la deimosexta fecha de la Fase I del Torneo de Primera “A” de la Liga Nuevejuliense.
En campo ‘Santo’ San Martín logró un trunfo en el minuto final garcias a un penal ante Atlético Quirga que estuvo a punto de derrotarlo.
Con arbitraje de Martín Utello, con 2 goles decAgustín Hipkins, otro de Enzo Monjada, y uno de penal de Mateo Lizaso, San Martín venció a Atlético Quiroga con tres goles de Lucas del Papa.
- San Martín 4 vs. Atlético Quiroga 3
Arbitraje: Martín Utello
- Libertad 0 vs. Once Tigres 2
Arbitraje: Enrique Márquez
Goles: Vladimir Ascani (2).
Resultado: Once Tigres se llevó los tres puntos con una victoria por 2-0, gracias a un doblete de Vladimir Ascani. Con esta victoria, Once Tigres sumó 28 puntos y sigue en la pelea por los primeros puestos.
- Agustín Álvarez 2 vs. Atlético 9 de Julio 1
Arbitraje: Martín Moreno
Goles: Ignacio Bossio (2) para Agustín Álvarez; Maximiliano Acosta para Atlético 9 de Julio.
Resultado: Agustín Álvarez logró una victoria por 2-1 sobre Atlético 9 de Julio, con un doblete de Ignacio Bossio, en el minuto final. Con estos tres puntos, Agustín Álvarez alcanzó los 16 puntos en la tabla y avanza ya que quiere estar entre los 8 rumbo a la fase II.
- La Niña 0 vs. Atlético French 3
Arbitraje: Ricardo Tripulillo
Goles: Santiago Molina, Lucas Rodríguez y Joaquín Susi.
Resultado: Atlético French se impuso por 3-0 ante La Niña, con goles de Santiago Molina, Lucas Rodríguez y Joaquín Susi. Este resultado permite a Atlético French sumar 26 puntos y mantenerse en la lucha por los primeros puestos.
- Atlético Patricios 0 vs. El Fortín 0
Resultado: Atlético Patricios y El Fortín no se hicieron daño, y el empate sin goles mantiene a ambos equipos en la mitad de la tabla, con Atlético Patricios en 16 puntos y El Fortín en 15.
- San Agustín 2-1 Atlético Naón
Resultado: San Agustín logró una victoria clave por 2-1 ante Atlético Naón, alcanzando los 24 puntos y manteniéndose en la lucha por los primeros puestos
Tabla de Posiciones:
|Posición
|Equipo
|Puntos
|1
|Atlético San Martín
|34
|2
|Atlético Naón
|31
|3
|Once Tigres
|28
|4
|Libertad
|26
|5
|Atlético French
|26
|6
|San Agustín
|24
|7
|Atlético 9 de Julio
|21
|8
|Atlético Quiroga
|19
|9
|Atlético Patricios
|16
|10
|Agustín Alvarez
|16
|11
|El Fortín
|15
|12
|La Niña
|11
El campeonato sigue estando muy parejo, con San Martín aferrándose al primer puesto, pero varios equipos aún tienen aspiraciones de llegar a la cima. Cada fecha se está convirtiendo en una verdadera final para los equipos que luchan por clasificar a la segunda instancia de la competencia, fase II.