Décimosexta fecha: Atlético Patricios y El Fortín empataron sin goles

La jornada de este sábado dejó un empate sin goles entre Atlético Patricios y El Fortín en un partido parejo, disputado bajo el arbitraje de Walter Medrano. El empate fue un resultado que no favorece a ninguno de los dos equipos, aunque permite a Atlético Patricios mantenerse fuera de la zona baja, mientras que El Fortín sigue sin poder despegar de los últimos puestos de la tabla.
Resultados de este viernes:
- San Agustín 2-1 Naón: En un enfrentamiento previo, San Agustín logró una victoria importante por 2 a 1 ante Atlético Naón, sumando tres puntos vitales que le permiten mantenerse en la pelea por los primeros puestos.
Con este empate de Atlético Patricios, la competencia sigue intensificándose y los equipos en la parte alta de la tabla se preparan para una jornada del domingo llena de emoción.
Jornada del Domingo 1 de marzo:
El día promete más acción con partidos clave que podrían definir el futuro de muchos equipos. A continuación, los partidos y los árbitros designados para la jornada:
- San Martín vs. Atlético Quiroga
Arbitraje: Martín Utello
- Libertad vs. Once Tigres
Arbitraje: Enrique Márquez
- Agustín Álvarez vs. Atlético 9 de Julio
Arbitraje: Martín Moreno
- La Niña vs. Atlético French
Arbitraje: Ricardo Tripulillo
El enfrentamiento entre San Martín y Atlético Quiroga se perfila como el más esperado del fin de semana, ya que ambos equipos están luchando por mantenerse en los primeros puestos de la tabla.
Tabla de Posiciones:
- Atlético Naón – 31 puntos
- Atlético San Martín – 31 puntos
- Libertad – 26 puntos
- Once Tigres – 25 puntos
- San Agustín – 24 puntos
- Atlético French – 23 puntos
- Atlético 9 de Julio – 21 puntos
- Atlético Quiroga – 19 puntos
- Atlético Patricios – 16 puntos
- El Fortín – 15 puntos
- Agustín Álvarez – 13 puntos
- La Niña – 11 puntos
Competencia Reñida:
El campeonato sigue siendo extremadamente parejo. Cada partido se está convirtiendo en una final para aquellos equipos que luchan por los primeros puestos.