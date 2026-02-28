Décimosexta fecha: Atlético Patricios y El Fortín empataron sin goles

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

La jornada de este sábado dejó un empate sin goles entre Atlético Patricios y El Fortín en un partido parejo, disputado bajo el arbitraje de Walter Medrano. El empate fue un resultado que no favorece a ninguno de los dos equipos, aunque permite a Atlético Patricios mantenerse fuera de la zona baja, mientras que El Fortín sigue sin poder despegar de los últimos puestos de la tabla.

Resultados de este viernes:

San Agustín 2-1 Naón: En un enfrentamiento previo, San Agustín logró una victoria importante por 2 a 1 ante Atlético Naón, sumando tres puntos vitales que le permiten mantenerse en la pelea por los primeros puestos.

Con este empate de Atlético Patricios, la competencia sigue intensificándose y los equipos en la parte alta de la tabla se preparan para una jornada del domingo llena de emoción.

Jornada del Domingo 1 de marzo:

El día promete más acción con partidos clave que podrían definir el futuro de muchos equipos. A continuación, los partidos y los árbitros designados para la jornada:

San Martín vs. Atlético Quiroga

Arbitraje: Martín Utello

Arbitraje: Martín Utello Libertad vs. Once Tigres

Arbitraje: Enrique Márquez

Arbitraje: Enrique Márquez Agustín Álvarez vs. Atlético 9 de Julio

Arbitraje: Martín Moreno

Arbitraje: Martín Moreno La Niña vs. Atlético French

Arbitraje: Ricardo Tripulillo

El enfrentamiento entre San Martín y Atlético Quiroga se perfila como el más esperado del fin de semana, ya que ambos equipos están luchando por mantenerse en los primeros puestos de la tabla.

Tabla de Posiciones:

Atlético Naón – 31 puntos Atlético San Martín – 31 puntos Libertad – 26 puntos Once Tigres – 25 puntos San Agustín – 24 puntos Atlético French – 23 puntos Atlético 9 de Julio – 21 puntos Atlético Quiroga – 19 puntos Atlético Patricios – 16 puntos El Fortín – 15 puntos Agustín Álvarez – 13 puntos La Niña – 11 puntos

Competencia Reñida:

El campeonato sigue siendo extremadamente parejo. Cada partido se está convirtiendo en una final para aquellos equipos que luchan por los primeros puestos.