Torneo A

Décimosexta fecha: Atlético Patricios y El Fortín empataron sin goles

Con este resultado, ambos equipos siguen con una performance irregular en el torneo al tiempo que el domingo tiene la expectativa entre San Martín y Atlético Quiroga por la cima

La jornada de este sábado dejó un empate sin goles entre Atlético Patricios y El Fortín en un partido parejo, disputado bajo el arbitraje de Walter Medrano. El empate fue un resultado que no favorece a ninguno de los dos equipos, aunque permite a Atlético Patricios mantenerse fuera de la zona baja, mientras que El Fortín sigue sin poder despegar de los últimos puestos de la tabla.

Resultados de este viernes:

  • San Agustín 2-1 Naón: En un enfrentamiento previo, San Agustín logró una victoria importante por 2 a 1 ante Atlético Naón, sumando tres puntos vitales que le permiten mantenerse en la pelea por los primeros puestos.

Con este empate de Atlético Patricios, la competencia sigue intensificándose y los equipos en la parte alta de la tabla se preparan para una jornada del domingo llena de emoción.

Jornada del Domingo 1 de marzo:

El día promete más acción con partidos clave que podrían definir el futuro de muchos equipos. A continuación, los partidos y los árbitros designados para la jornada:

  • San Martín vs. Atlético Quiroga
    Arbitraje: Martín Utello
  • Libertad vs. Once Tigres
    Arbitraje: Enrique Márquez
  • Agustín Álvarez vs. Atlético 9 de Julio
    Arbitraje: Martín Moreno
  • La Niña vs. Atlético French
    Arbitraje: Ricardo Tripulillo

El enfrentamiento entre San Martín y Atlético Quiroga se perfila como el más esperado del fin de semana, ya que ambos equipos están luchando por mantenerse en los primeros puestos de la tabla.

Tabla de Posiciones:

  1. Atlético Naón – 31 puntos
  2. Atlético San Martín – 31 puntos
  3. Libertad – 26 puntos
  4. Once Tigres – 25 puntos
  5. San Agustín – 24 puntos
  6. Atlético French – 23 puntos
  7. Atlético 9 de Julio – 21 puntos
  8. Atlético Quiroga – 19 puntos
  9. Atlético Patricios – 16 puntos
  10. El Fortín – 15 puntos
  11. Agustín Álvarez – 13 puntos
  12. La Niña – 11 puntos

Competencia Reñida:

El campeonato sigue siendo extremadamente parejo. Cada partido se está convirtiendo en una final para aquellos equipos que luchan por los primeros puestos.

 

